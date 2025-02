Noch in diesem Jahr im Kino: Dreharbeiten zum neuen Stromberg-Film laufen bereits auf Hochtouren

Noch in diesem Jahr wird "Papa" Bernd Stromberg zurückkehren: Die Arbeiten an "Stromberg - Der neue Film" sind bereits in vollem Gange.

Wie sagte Bernd Stromberg aka Christoph Maria Herbst (59) einst: "Mir grinst die Sonne aus jeder Ritze - ich könnte Konfetti kotzen!" Fans der derben Kultserie dürfte es angesichts der neuen Meldung ebenso gehen. Denn wie nun bekanntgegeben wurde, laufen die Dreharbeiten zu "Stromberg - Der neue Film" bereits seit einigen Tagen. Demnach fiel der Startschuss am 18. Februar in Berlin, ehe es für weitere Drehs nach Köln gehen wird.

Spurlos seien die rund 13 Jahre nach dem Ende der Serie und knapp zehn Jahre nach dem ersten Film-Ableger zwar nicht an Herbst vorbeigezogen, wie er in der Pressemitteilung scherzt: "Unsere Maskenzeiten haben sich verdoppelt, die Kostüme zwicken ein wenig, der Text lernt sich langsamer", so der Titelstar. "Aber ansonsten: Alles wie immer und das ist auch gut so. Stromberg bleibt ein Fels in der Brandung dieser unsicheren Zeiten."

Auch Regisseur Arne Feldhusen (54) kann sein Glück kaum fassen, noch einmal Bernd Stromberg und Co. auf Film bannen zu dürfen: "Ich freue mich wirklich sehr, die alten Capitoler noch mal vor der Kamera zu haben. Und auf meine alten Graupen hinter der Kamera freue ich mich mindestens genauso!"

Auch der Kinostart steht fest

Eine weitere gute Nachricht für alle Fans: Der Kinostart des zweiten "Stromberg"-Films steht nun ebenfalls fest, am 4. Dezember dieses Jahres wird es so weit sein. "Stromberg", eine Marke der Brainpool TV GmbH, ist eine Adaption des britischen Hits "The Office". Das Drehbuch zum zweiten Film stammt erneut von Ralf Husmann (60).

Der hatte Ende des vergangenen Jahres enthüllt, noch einmal zu dem Ekel-Chef zurückzukehren. "Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt", erklärte der "Stromberg"-Schöpfer damals in einem Statement.

Nicht nur Bernd Stromberg, Ex-Leiter der Schadensregulierung der Capitol Versicherung und "der Papa" der Belegschaft, kehrt zurück. Auch seine mal mehr, mal weniger liebgewonnenen Mitarbeiter sind wieder mit von der Partie. Darunter natürlich Ernie Heisterkamp (Bjarne Mädel, 56), Tanja (Diana Staehly, 47) und Ulf Steinke (Oliver Wnuk, 49) sowie Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig, 49). Sie alle treffen laut Inhaltsangabe des Films in einer "Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen" aufeinander.