Mit der Britin Jodie Turner-Smith (38) teilt sich der Schauspieler Joshua Jackson (46) das Sorgerecht für ihre vierjährige Tochter Juno. In einem neuen Interview verliert Turner-Smith seltene Worte über die Co-Elternschaft mit ihrem Ex-Mann.

Jodie Turner-Smith enthüllt Trennungsgrund

Rund ein Jahr nachdem sie sich im Oktober 2023 von dem "Dawson's Creek"-Serienschwarm getrennt hat, berichtet die Schauspielerin im britischen "Glamour"-Magazin nun offen, dass die Dinge "kompliziert" werden können, wenn es darum geht, die gemeinsame Tochter zu erziehen. "Es ist eine Anpassungsphase für jeden, wenn er sich von jemandem trennt, weil man es gewohnt ist, die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen zu sein", erläutert sie. "Niemand gibt dir ein Handbuch. Jeder versucht, es selbst herauszufinden."

Dann fährt die britische Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Murder Mystery 2" oder "The Last Ship", fort, und gibt dabei einen Hinweis auf den Grund für ihre Trennung von Jackson: "Jeder Elternteil hat ein anderes Leben. Und vor allem, wenn der Grund für die Trennung darin liegt, dass man unterschiedliche Lebensentwürfe hat, wird es nur noch komplizierter, wenn es darum geht, wie man die gemeinsame Erziehung gestaltet."

"Es gibt nicht immer schöne Momente"

Nach nur rund vier Jahren Ehe hat sich das Paar 2023 getrennt. Der Ex des deutschen Hollywood-Stars Diane Kruger (48) sprach erst kürzlich von der herausfordernden Rolle als Elternteil. Auf Instagram teilte Joshua Jackson ein Erlebnis mit seiner Tochter, die ihn zu Tränen gerührt hatte, weil sie ihm eine Halskette gebastelt hatte und ein Foto von ihm schoss, damit er sich immer daran erinnere, wie sehr sie ihn liebe. Der Seriendarsteller schrieb dazu aufbauende Worte an andere "mit einem Partner, allein, mit einem Dorf von Blutsverwandten oder einer ausgewählten Familie", die Kinder großziehen. "Macht weiter so. Ich weiß, es gibt nicht immer solche schönen Momente, wie ich sie heute erlebt habe, aber ihr macht das großartig."