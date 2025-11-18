Noch immer enge Freunde: Billy Bob Thornton schwärmt von Ex-Frau Angelina Jolie

Billy Bob Thornton erinnert sich liebevoll an seine Ehe mit Angelina Jolie. Im Interview mit "Rolling Stone" spricht der 70-Jährige über "eine der großartigsten Zeiten" seines Lebens und verrät, warum er und die Oscarpreisträgerin noch heute eng befreundet sind.
Billy Bob Thornton (70) findet auch mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner Scheidung von Angelina Jolie (50) nur warme Worte für seine Ex-Frau. Der "Landman"-Darsteller blickt in einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin "Rolling Stone" auf die gemeinsame Zeit zurück - und lässt keinen Zweifel daran, dass die Beziehung zu Jolie zu den Höhepunkten seines Lebens zählt.