Noch immer enge Freunde: Billy Bob Thornton schwärmt von Ex-Frau Angelina Jolie

Billy Bob Thornton erinnert sich liebevoll an seine Ehe mit Angelina Jolie. Im Interview mit "Rolling Stone" spricht der 70-Jährige über "eine der großartigsten Zeiten" seines Lebens und verrät, warum er und die Oscarpreisträgerin noch heute eng befreundet sind.

Billy Bob Thornton (70) findet auch mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner Scheidung von Angelina Jolie (50) nur warme Worte für seine Ex-Frau. Der "Landman"-Darsteller blickt in einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin "Rolling Stone" auf die gemeinsame Zeit zurück - und lässt keinen Zweifel daran, dass die Beziehung zu Jolie zu den Höhepunkten seines Lebens zählt.

"Angelina und ich hatten eine großartige Zeit zusammen", erklärt der 70-Jährige im Gespräch. "Das war eine der großartigsten Zeiten meines Lebens. Sie und ich sind noch immer sehr, sehr enge Freunde." Die beiden waren von 2000 bis 2003 verheiratet.

Eine zivilisierte Trennung

Die Trennung des Paares verlief nach Thorntons Worten ungewöhnlich harmonisch. "Wir hatten eine wirklich zivilisierte Trennung", betont der Oscarpreisträger, der in seinem Leben bereits sechs Ehen geführt hat. Der Grund für das Scheitern der Beziehung hätte schlicht in unterschiedlichen Lebensstilen gelegen - keine dramatischen Konflikte, sondern eine ehrliche Erkenntnis, dass beide verschiedene Wege gehen mussten.

Dennoch gibt Thornton zu, dass die öffentliche Aufmerksamkeit rund um ihre Beziehung "ziemlich bizarr" gewesen sei. "Als wir uns trafen, war ich der Berühmtere", erinnert er sich. "Und dann, als wir zusammenkamen, waren die Menschen und die Medien aus irgendeinem Grund sehr an Promi-Paaren interessiert - das scheint ein sehr beliebtes Thema zu sein."

Das Medaillon-Missverständnis

Die beiden konnten damals "nirgendwohin gehen", und alles, was sie sagten, wurde zu "Soundbites" aufgebauscht. Ein perfektes Beispiel dafür sei die Geschichte mit den Blut-Medaillons gewesen, die bis heute für Aufsehen sorgt. "Wir hatten beide ein kleines Medaillon, buchstäblich mit einem Tropfen Blut darin", stellt Thornton klar. "Das ist eine romantische kleine Idee, und das war auch alles, was es war. Aber am Ende sind wir Vampire. Wir leben in einem Kerker, wir trinken das Blut des anderen und solche Sachen."

Heute ist der Schauspieler seit zwölf Jahren mit Connie Angland (61) verheiratet, mit der er Tochter Bella hat. Aus früheren Beziehungen stammen außerdem Tochter Amanda sowie die Söhne William und Harry.

Gegenseitige Wertschätzung

Auch Angelina Jolie hat in der Vergangenheit ähnlich schwärmerische Töne über ihren Ex angeschlagen. In einem Interview mit "Entertainment Weekly" aus dem Jahr 2008 sagte die heute 50-jährige "Eternals"-Schauspielerin: "Ich liebe ihn immer noch sehr und halte große Stücke auf ihn. Ich bin stolz darauf, eine Zeit lang seine Frau gewesen zu sein."