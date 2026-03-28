Noch immer bangt sie um entführte Mutter: Savannah Guthrie kündigt TV-Comeback an

Zwei Monate war Savannah Guthrie nicht auf dem Bildschirm - seit dem spurlosen Verschwinden ihrer Mutter Nancy. Nun hat die "Today"-Moderatorin ein Datum für ihre Rückkehr bekannt gegeben.
Savannah Guthrie (54) kehrt zurück - aber nicht als dieselbe Frau, die sie war. Am 6. April wird die Moderatorin der US-Morgensendung "Today" nach rund zwei Monaten Abwesenheit wieder vor der Kamera stehen. Ihre Mutter Nancy gilt seit dem 1. Februar offiziell als vermisst. Das Pima County Sheriff's Department stufte ihr Verschwinden als mutmaßliche Entführung ein, der FBI schloss sich der Suche an - Verdächtige wurden bis heute weder benannt noch verhaftet.