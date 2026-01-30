Noch-Frau und Ex-Affäre im Camp: Serkan Yavuz macht eigene Podcast-Folge über das Dschungeldrama

Seine Noch-Ehefrau Samira und Ex-Affäre Eva Benetatou sorgen aktuell im Dschungelcamp für Drama - jetzt will sich Serkan Yavuz selbst äußern. Nächsten Dienstag erscheint eine fast einstündige Podcast-Folge zum Thema.
Ein Mann steht dieses Jahr im Dschungelcamp ganz besonders im Mittelpunkt - und muss sich dafür nicht mal in Australien mit nassen Betten und ekligem Getier herumschlagen: Serkan Yavuz (32). Kandidatin Samira Yavuz (32) ist seine Noch-Ehefrau, Eva Benetatou (33) seine ehemalige Affäre, mit der er seine damals schwangere Frau betrogen hat.