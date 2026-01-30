Noch-Frau und Ex-Affäre im Camp: Serkan Yavuz macht eigene Podcast-Folge über das Dschungeldrama

Seine Noch-Ehefrau Samira und Ex-Affäre Eva Benetatou sorgen aktuell im Dschungelcamp für Drama - jetzt will sich Serkan Yavuz selbst äußern. Nächsten Dienstag erscheint eine fast einstündige Podcast-Folge zum Thema.

Ein Mann steht dieses Jahr im Dschungelcamp ganz besonders im Mittelpunkt - und muss sich dafür nicht mal in Australien mit nassen Betten und ekligem Getier herumschlagen: Serkan Yavuz (32). Kandidatin Samira Yavuz (32) ist seine Noch-Ehefrau, Eva Benetatou (33) seine ehemalige Affäre, mit der er seine damals schwangere Frau betrogen hat.

Nachdem Serkan im Camp für jede Menge Streit und Gesprächsstoff bei RTL gesorgt hat, will sich der Reality-Star nun selbst zu Wort melden. Auf Instagram kündigt er an: "Alle eure Fragen zum Dschungel [werden] am Dienstag in der neuen Folge 'unREAL' beantwortet." Dazu postete er ein Bild aus dem Podcaststudio, das die Länge der neuen Podcast-Folge zeigt: 55 Minuten und 39 Sekunden.

Reality-Karriere seit 2019

Serkan selbst könnte sich keine bessere Promo wünschen. Er hatte seine TV-Karriere im Jahr 2019 bei der "Bachelorette" begonnen, tingelte anschließend durch Formate wie "Bachelor in Paradise", wo er seine spätere Ehefrau kennenlernte. Die beiden heirateten 2023, ihre Kinder kamen 2022 und 2024 auf die Welt. Im Februar 2025 kam heraus, dass er seine Frau mehrfach betrogen hatte. Dass sich auch Eva darunter befand, wurde erst später bekannt.

Es folgte ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen den Damen - und eine gerissene Marketingstrategie von Serkan. Der verlangte für sein Statement-Video zu dem ganzen Drama von den Fans schließlich Geld. 1,19 Euro kostete es, seinen Fremdgeh-Rechtfertigungen zu lauschen.

"Eine Show will ich noch gewinnen"

Das Reality-Business scheint Serkan also hervorragend zu beherrschen. Trotzdem war er selbst noch nicht in den großen Formaten wie "Promi Big Brother" oder auch dem "Dschungelcamp". Sobald er das geschafft hat, wolle er in Reality-Rente gehen, ließ er schon in seiner letzten Podcast-Folge durchblicken: "Eine Show will ich noch gewinnen, irgendwas Krasses, und dann will ich eigentlich aufhören."

Bis dahin bleibt er dem Genre treu: Im Frühjahr ist der 32-Jährige in der RTLzwei-Show "Kampf der RealityAllstars" zu sehen - einem Ableger von "Kampf der Realitystars". Die Show hatte er 2023 gewonnen.