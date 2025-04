Noch einmal schlafen: Herzogin Meghan macht große Ankündigung zu As ever

Foto: ddp images/DPPA/POOL/Courtesy of the Vice P

Nach monatelangen Andeutungen steht der Launch von Herzogin Meghans Lifestyle-Marke "As ever" bevor. Die Produkte der Marke sollen anscheinend bereits ab dem 2. April erhältlich sein, verkündete die Herzogin auf Instagram.

Jetzt geht es für Herzogin Meghan (43) ans Eingemachte - wortwörtlich Der endgültige Launch ihrer neuen Lifestyle-Marke "As ever" steht kurz bevor. Offenbar stehen die Produkte bereits ab 2. April zum Verkauf, wie die Ehefrau von Prinz Harry (40) jetzt auf Instagram verkündete. "Noch einmal schlafen", schrieb Meghan zu einem Video, das sie beim Umrühren am Herd zeigt. "Vom Anfang bis zum Ziel: Was für ein Abenteuer!"

In einem weiteren Post, der Meghan mit drei Männern an einem Set zeigt, schrieb die 43-Jährige einige Stunden später: "Vor unserem Start für 'As ever' morgen kann ich nicht schlafen gehen, ohne mich bei den Jungs zu bedanken, die mich seit über einem Jahrzehnt bei jedem kreativen Vorgehen begleiten. Wir wissen, dass ich meine Mädels-Truppe liebe, aber diese Jungs sind seit gefühlt Ewigkeiten Teil meines Teams."

Dazu verlinkte sie den Fotografen Jake Rosenberg, ihren Freund und Kreativagent Ryan Sax sowie Make-up-Artist Daniel Martin, der bereits in Meghans Netflix-Serie "With Love, Meghan" in Erscheinung trat. Weiter fügte sie hinzu: "Ihr habt meine kreative Vision seit 'The Tig' [Meghans ehemaliger Lifestyle-Blog, Anm. d. Red.] unterstützt und daran geglaubt, und hier sind wir so viele Jahre später und kreieren Magie auf eine andere Weise. Danke, dass ihr die besten Partner seid, durch dick und dünn. Mein Herz fühlt sich so voll an."

Meghan bedankt sich bei langjährigen Fans

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Marke meldete sich Meghan ebenfalls vor wenigen Stunden mit der Ankündigung zu Wort. "Meghan hier! Es mag der 1. April sein, aber wir machen keine Witze... morgen ist der große Tag!", schreibt sie dort zu einem Bilderrahmen mit den Worten "haere ake nei". Dabei handele es sich um die Übersetzung der Worte "As ever", also "wie immer", auf Maori. Das Bild habe ihr eine Followerin aus "The Tig"-Zeiten aus Neuseeland geschenkt.

Zudem teilte Meghan erneut Fotos von zwei Fans, die sich die Worte "As ever" auf den Arm tätowiert haben, zudem ein Selfie, das die Herzogin mit mehreren Fans bei einem exklusiven Screening von "With Love, Meghan" zeigt. "Danke an meine originalen 'The Tig'-Mädels. Dankbar für jeden einzelnen von euch. Der Countdown läuft ...", fügte sie hinzu.

Was ist zu "As ever" bekannt?

Viele Details zu den Produkten Meghans neues Lifestyle-Marke sind trotz monatelanger Werbung noch nicht bekannt. Zum Verkauf stehen unter anderem Himbeermarmelade, Wildblumen-Honig und Blumenstreusel sowie verschiedene Tees, Kekse und eine Pfannkuchen-Mischung. In welchem Preissegment sich die Produkte bewegen, wo und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden oder wie schnell sie verkauft werden, ist nicht klar.

Bereits am Montag hatte Meghan in einem Newsletter verkündet, dass die Produkte "ab dieser Woche" zum Verkauf stehen werden, aber noch kein genaues Datum genannt.