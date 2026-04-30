Das hat noch keiner gemacht: Vierzehn Jahre nach seiner ersten Rosen-Reise kriegt Paul Janke eine zweite Chance als "Der Bachelor". Aktuell kann man sich für den 44-Jährigen bewerben.

Einmal Bachelor, immer Bachelor: Paul Janke wird erneut zum Protagonisten der Datingshow "Der Bachelor". Vierzehn Jahre nach seiner ersten Teilnahme in dem RTL-Kuppelformat verteilt der mittlerweile 44-jährige Hamburger bald ein zweites Mal die Rosen - in einer eigens für ihn produzierten Staffel mit dem Titel "Der Bachelor - Pauls zweite Chance". Bewerben können sich interessierte Frauen ab sofort, wie der Sender bekannt gab. Ein Sendetermin steht bislang nicht fest.

Die Rückkehr ist eine Premiere im deutschen Fernsehen: Noch nie zuvor durfte ein Kandidat des Formats ein zweites Mal in der Hauptrolle antreten. Janke gilt bei vielen bis heute als der "Ur-Bachelor", obwohl seine Staffel 2012 nur die zweite war: Bereits 2003 hatte Marcel Maderitsch in der ersten deutschen Staffel die Rosen verteilt. Jankes Folgen gaben aber den Anstoß für den Erfolg des bis heute bestehenden Formats.

Der ewige Bachelor

Dabei blieb Janke die große Liebe damals verwehrt, denn die Beziehung zu seiner Auserwählten Anja Polzer zerbrach kurz nach der Show. Auch ein erneuter Anlauf im Ableger "Bachelor in Paradise" 2018 brachte ihm kein Glück und die Richtige hat er auch in Shows wie "First Dates" nicht gefunden.

Jetzt also wieder ein Versuch. "14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?", freut er sich gegenüber "RTL". Es seien damals "die schönsten Wochen seines Lebens" gewesen. Seine Staffel ist übrigens auch aus diesem Grund ein Novum: Erstmals wissen die Bewerberinnen schon vorher, welchem Mann sie in der Show begegnen werden.

Beruflich trat Janke nach seinem Fernsehdebüt immer wieder in diversen TV-Shows auf und arbeitet als DJ. Inzwischen lebt er auf Mallorca. "Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals", so der 44-Jährige.

Erst die "Bachelors"

Bis Paul Janke jedoch wieder selbst Rosen verteilen darf, sind erst einmal andere an der Reihe. Im Mai geht zunächst die reguläre Staffel von "Die Bachelors" an den Start, wieder mit gleich zwei Junggesellen: Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) suchen vor laufender Kamera die große Liebe. Auf RTL+ sind die ersten Folgen ab Mittwoch, dem 6. Mai 2026, abrufbar. Im Free-TV folgen die Auftaktepisoden am Mittwoch, dem 10. Juni, sowie am Donnerstag, dem 11. Juni.