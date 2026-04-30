Das hat noch keiner gemacht: Vierzehn Jahre nach seiner ersten Rosen-Reise kriegt Paul Janke eine zweite Chance als "Der Bachelor". Aktuell kann man sich für den 44-Jährigen bewerben.
Einmal Bachelor, immer Bachelor: Paul Janke wird erneut zum Protagonisten der Datingshow "Der Bachelor". Vierzehn Jahre nach seiner ersten Teilnahme in dem RTL-Kuppelformat verteilt der mittlerweile 44-jährige Hamburger bald ein zweites Mal die Rosen - in einer eigens für ihn produzierten Staffel mit dem Titel "Der Bachelor - Pauls zweite Chance". Bewerben können sich interessierte Frauen ab sofort, wie der Sender bekannt gab. Ein Sendetermin steht bislang nicht fest.