Thomas Müller und Ehefrau Lisa haben offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Noch am gleichen Abend besuchte Lisa Müller in Berlin ein Event, lief über den roten Teppich.
Ex-Bayern-Profi Thomas Müller (36) und seine langjährige Ehefrau Lisa Müller (36) haben am Mittwochabend ihre Trennung bekannt gegeben. Das hat der Medienrechtler Christian Schertz, der Anwalt der beiden, der "Bild"-Zeitung bestätigt. Die Trennung liegt demnach schon etwas zurück. Noch am gleichen Abend besuchte Lisa Müller die Veranstaltung "The Power List - Germany's Top 50".