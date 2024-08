Noch drei Auftritte: Urgestein: Mechthild Großmann steigt beim Münster-Tatort aus

1 Mechthild Großmann stand seit dem Jahr 2002 für den "Tatort" aus ihrer Geburtsstadt Münster vor der Kamera. Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Eines der beliebtesten deutschen "Tatort"-Teams muss einen bedeutenden Verlust verkraften. Wie der WDR am 15. August bekannt gegeben hat, verlässt Urgestein Mechthild Großmann (75) die Krimireihe. Im "Tatort" aus Münster verkörperte sie von Beginn an Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Noch in drei noch nicht ausgestrahlten Folgen der Filmserie wird sie zu sehen sein, danach ist Schluss.