In „Nobody Wants This“ treffen ein Rabbi und eine Podcasterin mitten im Leben aufeinander – und geraten zwischen Karriere, Glauben und Gefühlen ins Wanken. Der Altersunterschied zwischen Darstellern und Figuren sorgt dabei für reichlich Gesprächsstoff.
Die Netflix-Serie „Nobody Wants This“ erzählt von Rabbiner Noah (Adam Brody) und Podcasterin Joanne (Kristen Bell), die sich in einer Lebensphase zwischen beruflicher Stabilität und emotionaler Unsicherheit begegnen. Beide sind gefestigt, aber noch nicht ganz angekommen – zu alt, um planlos durchs Leben zu treiben, zu jung, um wirklich sesshaft zu sein.