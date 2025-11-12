In „Nobody Wants This“ treffen ein Rabbi und eine Podcasterin mitten im Leben aufeinander – und geraten zwischen Karriere, Glauben und Gefühlen ins Wanken. Der Altersunterschied zwischen Darstellern und Figuren sorgt dabei für reichlich Gesprächsstoff.

Die Netflix-Serie „Nobody Wants This“ erzählt von Rabbiner Noah (Adam Brody) und Podcasterin Joanne (Kristen Bell), die sich in einer Lebensphase zwischen beruflicher Stabilität und emotionaler Unsicherheit begegnen. Beide sind gefestigt, aber noch nicht ganz angekommen – zu alt, um planlos durchs Leben zu treiben, zu jung, um wirklich sesshaft zu sein.

Auch wenn die Schauspieler Mitte 40 sind, spielen sie Figuren, die deutlich jünger angelegt sind – ein Detail, das besonders in Staffel 2 für Diskussionen sorgt, weil viele Zuschauer ihr Verhalten als „zu jugendlich“ empfinden.

Altersunterschied zwischen Schauspielern und Figuren

In der Netflix-Serie stehen Joanne (Kristen Bell, links) und Noah (Adam Brody) auch vor der Frage, was Religion für sie bedeutet. (Bild: Erin Simkin/ Netflix)

Kristen Bell (*1980, 45 Jahre) und Adam Brody (*1979, wird 46 im Dezember) verkörpern Joanne und Noah, die etwa Mitte 30 sind.

Bell bestätigte im Podcast „Armchair Expert“, Joanne sei „in ihren 30ern“, Brody ergänzte, auch Noah sei in dieser Altersgruppe angesiedelt. Beide gaben offen zu, dass sie anfangs Bedenken hatten, Figuren zu spielen, die rund zehn Jahre jünger sind als sie selbst.

Erin Foster, geboren 1982, schrieb die Serie lose nach ihrem eigenen Leben. Sie lernte ihren heutigen Mann mit 36 Jahren kennen – ein biografisches Vorbild, das sich direkt in der Altersdarstellung von Joanne und Noah widerspiegelt: Beide sind beruflich angekommen, stehen aber an einem Punkt, an dem sie ihr Leben noch einmal neu ausrichten.

Noah und Joanne – Dilemmata einer Generation 35 plus

Auf den ersten Blick könnte „Nobody Wants This“ als klassische Midlife-Komödie durchgehen. Tatsächlich behandelt die Serie jedoch eine Generation, die ihre „Erwachsenenentscheidungen“ später trifft als frühere. Noah ist ein traditionsbewusster Rabbi, der sich nach Jahren in der religiösen Routine fragt, ob er wirklich das Leben führt, das er wollte. Joanne wiederum hat beruflich Erfolg mit ihrem Podcast, hadert aber mit Bindungsangst und dem Druck, sich festzulegen.

Die Serie zeigt sie damit in einer Altersphase, in der Karriere, Partnerschaft und Familienplanung parallel neu verhandelt werden – realistisch betrachtet zwischen 33 und 37 Jahren. Das erklärt auch, warum Themen wie Kinderwunsch, Sinnsuche und Selbstverwirklichung so präsent sind.

Altersverhältnisse der Nebenfiguren

Wie alt sind Esther (Jaclyn Tohn, links) und Sasha (Timothy Simons) in "Nobody Wants This"? (Bild: Erin Simkin/ Netflix)

Noahs Bruder Sasha ist verheiratet mit Esther, gemeinsam haben sie Tochter Miriam, die in Staffel 1 ihre Bat Mitzwa feiert und dementsprechend in der Serie 12 bis 14 Jahre alt sein dürfte. In der Serie wird erwähnt, dass Sasha und Esther sehr jung geheiratet haben, weil Esther schwanger wurde. Je nachdem, wie man „sehr jung“ interpretiert, lässt sich rückrechnen, dass Sasha und Esther wohl Mitte bis maximal Ende 30 sind.

Schauspieler Timothy Simons, der Sasha spielt, wurde 1978 geboren und ist 47 Jahre alt, was die oft diskutierte Diskrepanz zwischen Darsteller- und Figurenalter verdeutlicht. Seine Serienfigur ist als deutlich jünger angelegt, vermutlich rund zehn Jahre jünger als der Schauspieler selbst.

Schauspielerin Justine Lupe (*1989) dürfte in etwa das gleiche Alter haben wie ihre Serienfigur Morgan. (Bild: Erin Simkin/ Netflix)

Joannes Schwester Morgan moderiert gemeinsam mit ihr den Podcast über Liebe und Sex. In der Serie wird nie eindeutig gesagt, wer von beiden älter ist, doch mehrere Hinweise deuten darauf, dass Morgan die jüngere Schwester ist: Sie wirkt impulsiver und tritt im Gegensatz zu Joanne weniger strategisch und geschäftsorientiert auf. Schauspielerin Justine Lupe (*1989) ist 36 Jahre alt und liegt damit altersmäßig wahrscheinlich nah an der Figur, wie sie von Serienautorin Erin Foster konzipiert wurde.

Diskussion um die Altersdarstellung in Staffel 2

Während Staffel 1 von „Nobody Wants This“ noch für ihre erwachsene Perspektive und die authentische Darstellung moderner Beziehungen gelobt wurde, sorgt Staffel 2 zunehmend für Unmut unter Fans. Viele empfinden das Verhalten der Hauptfiguren als zu unreif für ihr Alter. Bestärkt wird das dadurch, dass viele Zuschauer die Figuren aufgrund der Schauspieler älter einschätzen als Mitte 30. In Online-Diskussionen heißt es etwa:

„Ich schaue die Serie gerade noch einmal und stelle mir einfach vor, dass sie in ihren Zwanzigern sind – dann ergibt ihr Verhalten Sinn! Die ganzen Dinnerpartys mit Singles ohne Kinder, die unzähligen Dates und das unbeständige Verhalten passen viel besser zu Menschen Ende 20.“

Ein anderer Kommentar lautet:

„Die Schauspieler sind zu alt. Es wirkt so, als sollten die Figuren Mitte 30 sein (obwohl Joanne und Morgan sich deutlich jünger benehmen), aber die Darsteller sind alle Mitte 40. Ich finde sie großartig, aber sie sehen einfach älter aus, als die Figuren sein sollten.“

Auch die visuelle Gestaltung trägt laut Fans zur Verwirrung bei:

„Ihre Wohnungen sehen eher aus wie die von Menschen in den Vierzigern. Noah wirkt sehr etabliert in seinem Beruf, und viele seiner Freunde scheinen ebenfalls in ihren 40ern zu sein. Das lenkt mich beim Zuschauen ab, vor allem, wenn sie über Kinder sprechen, als läge das noch weit in der Zukunft.“

Fazit

Die Hauptfiguren Joanne und Noah sind laut Serienmacherin und Darstellern Mitte 30 angelegt, auch wenn ihre Schauspieler rund zehn Jahre älter sind. Morgan ist wahrscheinlich etwas jünger, Sasha und Esther etwas älter. Die Serie spielt bewusst mit dieser Altersunschärfe – und spiegelt damit eine Generation wider, in der Lebensentscheidungen wie Heirat oder Kinder immer später fallen.