Nobodys Girl für Oktober angekündigt: Memoiren von Epstein-Opfer Virginia Giuffre erscheinen posthum

Britische Boulevardmedien wittern bereits eine "ultimative posthume Rache" an Prinz Andrew und anderen mächtigen Männern: Sechs Monate nach Virginia Giuffres Tod sollen ihre Memoiren erscheinen, in denen der Epstein-Missbrauchsskandal im Zentrum steht.
Die Memoiren der durch den Epstein-Skandal bekannt gewordenen Virginia Giuffre (1983-2025) werden posthum erscheinen. Wie der US-amerikanische Verlag Alfred A. Knopf mitteilte, geschehe dies auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin und im "Interesse der Gerechtigkeit". Ob in dem Buch auch neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew (65) erhoben werden, ist noch nicht bekannt.