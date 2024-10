RTLzwei bringt das Gesellschaftsspiel "Nobody is perfect" als Show ins Fernsehen. Ariane Alter wird die TV-Adaption moderieren. Auch zwei Promi-Kandidaten stehen bereits fest.

Ein Ravensburger-Gesellschaftsspiel wird zur TV-Sendung: Ariane Alter (38) wir im ersten Halbjahr 2025 "Nobody is perfect" präsentieren. Die TV-Adaption für den Sender RTLzwei, die noch im Oktober aufgezeichnet werden soll, wird als Comedy-Show angekündigt. Dementsprechend werden sich einige Comedy-Größen die Ehre geben.

"Nobody is perfect": Darum geht's

Angekündigt sind bis jetzt Hugo Egon Balder (74) und Ilka Bessin (52). Zu ihnen sollen sich "weitere bekannte Comedians und schlagfertige Prominente aus anderen RTLzwei-Formaten" gesellen. Ariane Alter wird in der Sendung "zehn verrückte Fragen" stellen und drei mögliche Antworten zur Auswahl stellen. Die Comedians und schlagfertigen Promis sollen anschließend mithilfe von Fotos und Gegenständen möglichst kreativ und überzeugend vermitteln, dass ihre Antwort die richtige ist. Die Kandidatenduos können sich mit jeder richtigen Antwort 300 Euro erspielen. In der Finalrunde verdoppelt sich der erspielte Gewinn, wenn drei von fünf Fragen aus der Kategorie "Was ist wahr, was ist falsch?" richtig erraten werden.

"Wir holen den Partyknaller ins TV - mit einem witzigen Panel angeführt von Hugo Egon Balder, schlagfertigen Kandidatinnen und Kandidaten sowie Moderatorin Ariane Alter, die frischen Wind ins Showgeschäft bringt", erklärt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, in einem Statement. Alter moderierte bereits für mehrere TV- und Social-Media-Formate, darunter die YouTube-Reihe "Das schaffst du nie!" von Puls, dem Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks. 2020 präsentierte sie die funk-Late-Night-Show "Gute Nacht, Alter!" und von 2020 bis 2021 die ZDFneo-Late-Night-Show "Late Night Alter". Auch als Podcasterin ("Mommy Issues") ist sie tätig und war laut RTLzwei in diesem Jahr bereits beim Sender zu Gast in der beliebten Comedy-Show "Genial daneben".