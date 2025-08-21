Nobody 2: Bob Odenkirk verdankt sein Leben einer Rolle als Killer

Bob Odenkirk kehrt als unscheinbarer "Nobody" in die Kinos zurück. Womöglich verdankt er selbst ausgerechnet dieser Rolle als Auftragskiller sein Leben.
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der hinterlistig-feige Schmierlappen Saul Goodman aus "Breaking Bad" und "Better Call Saul" mal eine glaubwürdige Ein-Mann-Armee darstellen würde? Nicht einmal Darsteller Bob Odenkirk (62) selbst, der 2021 über seine spätberufenen Action-Ambitionen im Streifen "Nobody" sagte, dass diese womöglich seine Karriere zerstören könnten. Das taten sie nicht, im Gegenteil: Ab 21. August startet mit "Nobody 2" die Fortsetzung in den deutschen Kinos, in der sich Odenkirk wieder als unscheinbarer Racheengel durch Gegnerhorden prügelt und ballert.