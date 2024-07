(eee/spot) 03.07.2024 - 08:32 Uhr , aktualisiert am 03.07.2024 - 08:32 Uhr

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl in Wimbledon kaum wiederzuerkennen

Nobler Auftritt in der Royal Box

1 Dave Grohl und seine Frau Jordyn Blum beobachten gespannt das Tennisspiel in Wimbledon. Foto: imago/i Images

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl war kaum wiederzuerkennen, als er am Dienstag das Tennisturnier in Wimbledon besuchte. Mit schickem Anzug und sleekem Pferdeschwanz nahm er in der Royal Box Platz.











Für einen Besuch beim wohl nobelsten und bekanntesten Tennisturnier der Welt musste Dave Grohl (55) am Dienstag seinen rockigen Grunge-Look gegen einen Anzug tauschen. Der Frontmann der Rockband Foo Fighters war am zweiten Tag in Wimbledon kaum wiederzuerkennen.