Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
Stockholm - Fünf der sechs am Montag und Dienstag bedachten Wissenschaftler arbeiten in den USA, wo es zum Zeitpunkt der Preisbekanntgabe in Stockholm noch sehr früh war. Nur Quantenforscher John Clarke fand sich direkt zum Gespräch mit Stockholm ein – ebenso wie der Japaner Shimon Sakaguchi, für den der Tag schon weiter fortgeschritten war. Die nicht erreichbaren Vier: