1 Die Ludwigsburger Schlossstraße wird zum neuen Spitzenreiter der Region in Sachen schlechter Luft. Foto: picture alliance//Werner Riehm

Aktuelle Daten zeigen, dass die Stickoxid-Grenzwerte dieses Jahr an fast allen Messstellen in der Region eingehalten werden – sogar am Stuttgarter Neckartor. Doch an einer neu errichteten Station liegen die Werte deutlich zu hoch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Man hat sich in Herrenberg kürzlich sehr gefreut über die Zahl 37. An der Messstelle Hindenburgstraße waren 2019 im Jahresmittel 37 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter in der Luft. Damit wurde der europaweit geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm erstmals eingehalten. 2018 waren 41 Mikrogramm gemessen worden, im Jahr davor 47.