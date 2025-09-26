No-Make-up-Look zum Dirndl: Natürlich schön: So gelingt das perfekte Wiesn-Make-up 2025

Aufwendige Smokey Eyes und rote Lippen zum Dirndl? Nicht in diesem Jahr! Zum Oktoberfest 2025 setzen wir auf Natürlichkeit. Der No-Make-up-Look passt perfekt zum Dirndl. Mit diesen Tipps gelingt das natürlich schöne Wiesn-Make-up ganz easy.

Die erste Wiesn-Woche in München neigt sich dem Ende zu, doch das Oktoberfest 2025 läuft noch viele Tage weiter. Und damit auch die Möglichkeit, sich für einen Besuch auf der Theresienwiese chic zu machen. Wer zum Dirndl greift, denkt auch ans passende Make-up. Aber braucht es stundenlanges Contouring oder dicke Foundation-Schichten? Wir sagen: In diesem Jahr ist der No-Make-up-Look der Way-to-go auf der Wiesn. So gelingt's!

Leichte Basis mit Foundation oder CC-Cream Ein strahlendes Hautbild ist die Basis für den Wiesn-Look. Statt dicker Schichten empfiehlt es sich, auf eine leichte Foundation, eine CC-Cream oder eine getönte Tagescreme zu setzen. Flüssige Texturen wirken frischer und lassen sich besser verblenden als Puder, das schnell maskenhaft aussehen kann. Sommersprossen, Muttermale oder kleine Eigenheiten dürfen ruhig durchscheinen, denn sie machen das Gesicht individuell und sympathisch.

Augenbrauen natürlich betonen

Perfekt gezogene Brows sind passé: Auf der Wiesn 2025 sind natürliche Augenbrauen gefragt. Mit einem transparenten Gel lassen sich die Härchen in Form bringen, ohne dass es künstlich wirkt. Der Effekt: geordnete, aber weiche Brauen, die den Blick öffnen und das Gesicht rahmen.

Lidschatten? Wenn überhaupt nur zart

Beim Schminken fürs Oktoberfest 2025 gilt: Weniger ist mehr. Viele verzichten ganz auf Lidschatten, manche greifen höchstens zu sehr hellen Nuancen, um das Auge leicht zu betonen. Das sorgt für einen wachen Blick, ohne dass der komplette Fokus wie zum Beispiel durch Smokey-Eyes auf die Augen gelenkt wird.

Und auf den Lippen?

Knallroter Lippenstift bleibt im Schminktäschchen, stattdessen setzen Beauty-Fans auf der Wiesn 2025 auf Creamy Soft Lips in zartem Rosé oder ein transparentes Gloss. Diese versorgen die Lippen zusätzlich mit Feuchtigkeit, was nach Stunden im Bierzelt Gold wert ist.

Ein Hauch Blush und Mascara

Was wäre ein No-Make-up-Look ohne ein bisschen Farbe auf den Wangen? Blush in Apricot oder Rosétönen bringt sofort Lebendigkeit ins Gesicht. Dazu reicht ein Hauch wasserfester Mascara, um die Wimpern voller wirken zu lassen. Die Wimpern nur minimal zu betonen, wirkt clean und edgy zugleich und hebt das Dirndl-Make-up auf ein neues Level.

Oktoberfest-Beauty-Geheimtrick 2025: Fake Freckles

Besonders angesagt in diesem Jahr: Fake Freckles. Wer keine natürlichen Sommersprossen hat, malt sie einfach mit einem feinen Stift oder speziellen Freckle-Pens auf. Das Ergebnis wirkt verspielt, frisch und passt perfekt zum Dirndl-Look mit Undone-Flechtfrisur.