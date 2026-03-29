No Kings-Demo gegen Trump: Robert De Niro und weitere Stars dabei

Robert De Niro, Jane Fonda, Bruce Springsteen und Joan Baez: Beim dritten "No Kings"-Protesttag gingen landesweit Millionen Menschen auf die Straße - und die Unterhaltungsbranche machte lautstark mit.
Hollywoodstar Robert De Niro (82) gilt als berühmter wie scharfer Kritiker des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (79). Das zeigte er nun einmal mehr auf den Straßen von New York City: Der Oscarpreisträger marschierte beim dritten "No Kings"-Protesttag an der Spitze des Zugs - Seite an Seite mit Bürgerrechtler Reverend Al Sharpton (71) und Staatsanwältin Letitia James (67). Rund 3.000 Kundgebungen waren laut US-Medien landesweit für diesen Samstag angesetzt worden.