1 Der Zugang zur Klett-Passage, die Passage selbst und der Hauptbahnhof machen derzeit einen ziemlich trostlosen Eindruck. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Zahl der Straftaten im Hauptbahnhof und in der Klett-Passage steigt, viele Menschen fühlen sich dort nicht wohl. Stadt und Polizei planen jetzt mehr Streifen, bessere Reinigung – und einen besonderen Schritt.











Kriminalität, Schmuddelecken, Baustellen, ungebetene Übernachtungsgäste – der Eindruck, den die Klett-Passage und der angrenzende Hauptbahnhof vermitteln, ist ziemlich bescheiden. Viele Menschen fühlen sich dort nicht wohl, gerade am Abend und in der Nacht. Dazu steigt die Zahl der Straftaten. Im Hauptbahnhof hat die Bundespolizei zwischen 2019 und 2023 nahezu eine Verdoppelung registriert. Besonders Diebstähle und sogenannte Rohheitsdelikte, also etwa Körperverletzung, sind ein Thema. Dazu werden sehr viele Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verzeichnet. Auch in der Klett-Passage zeigt der Trend bei der Kriminalität nach oben.