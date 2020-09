Zum Umbau der Stuttgarter Haltestelle Staatsgalerie Die in Beton gegossene Trostlosigkeit

Es wird tatsächlich etwas fertig, was mit Stuttgart 21 zu tun hat. Am Wochenende wird die neue Haltestelle Staatsgalerie eröffnet. Und was für ein Unterschied zur trostlosen Vorgängerin. Die aber einst vor 48 Jahren gerühmt wurde.