1 Sat.1 hat ab 13. Januar „No Body is perfect – Das Nacktexperiment“ im Programm. Foto: dpa/SAT.1

Berlin - Eine weitere Nackt-Show, aber diesmal mit Botschaft: Sat.1 hat ab 13. Januar eine neue Sendung im Programm, bei der Menschen ihren Körper lieben lernen sollen. Bei „No Body is perfect – Das Nacktexperiment“ sind die Coaches für die Kandidaten zur besten Sendezeit im Adams- und Evakostüm zu sehen, nur durch bunte Körperfarbe verfremdet.

TV-Moderatorin Paula Lambert („Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten“) gehört zu den vier Experten, die die Teilnehmer in vier Tagen überzeugen sollen, sich so wohl in ihrer Haut zu fühlen, dass sie sich am Ende freiwillig selbst ausziehen.

Privatsender nennt es „Body-Positivity-Experiment“

Tanzpädagogin Sandra Wurster, Curvy-Model Silvana Denker und Plus-Size-Model Daniel Schneider machen das Quartett der Coaches komplett. Der Privatsender nennt es „Body-Positivity-Experiment“ nach britischem Vorbild. Lambert (45) verweist auf eigene Erfahrungen: „Selbst als ich schlank war und die scheinbar perfekte Figur hatte, habe ich mich hässlich gefühlt. Ich habe unglaublich viel Zeit damit verschwendet, mich widerlich zu finden.“

Sie betont: „Egal, ob dünn oder dick, vernarbt, amputiert oder schlicht anders: Nichts davon macht einen zu einem schlechteren Menschen. Der Körper ist unser Werkzeug für dieses Leben. Und ihn nicht zu lieben bedeutet, sich selbst zu schwächen. Wer sich annehmen kann, ist frei.“

Herausforderungen auf griechischer Insel Mykonos

Um den Teilnehmern des Experiments das Vertrauen und den Glauben an die eigene körperliche Attraktivität zurückzugeben, führen die vier Coaches sie in vier Tagen auf der griechischen Insel Mykonos durch mehrere Herausforderungen. Wenn es gut läuft, lassen die Schützlinge am Ende der Woche am Strand vielleicht sogar alle Hüllen fallen.