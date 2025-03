Die Reunion-Tour von Oasis steht schon fast vor der Tür. Nun will die britische Musikzeitung "NME" erfahren haben, aus welchen ehemaligen und neuen Oasis-Mitgliedern die Band besteht, die mit den Brüdern Noel (57) und Liam Gallagher (52) auf den Bühnen stehen werden.

Am Bass soll nach Informationen des "NME" Andy Bell (60) stehen. Der Musiker, der als Gründungsmitglied der Shoegaze-Band Ride Musikgeschichte geschrieben hatte, übernahm den Bass 1999 von seinem Oasis-Vorgänger und Gründungsmitglied Paul McGuigan (53). Nach der Auflösung von Oasis war er Mitglied in der Nachfolgeband Beady Eye.

Viele Gitarren und ein neues Gesicht

Gem Archer (58), der ebenfalls seit 1999 die zweite Gitarre bei Oasis spielte und nach dem Oasis-Clash bei Noel Gallagher's High Flying Birds mitmachte, soll ebenfalls mit von der Partie sein. Noch mehr Gitarren-Unterstützung kommt von seinem Oasis-Vorgänger, Paul "Bonehead" Arthus (59), der bis 1999 Archers Job erledigt hatte und nun ebenfalls Teil der Liveband sein soll.

Am Schlagzeug sitzt dafür ein ganz neues Gesicht, wie Liam Gallagher auch schon angedeutet hatte: Joey Waronker (55). Er ist für seine Arbeit als Drummer und Produzent für Bands und Künstler wie Beck, R.E.M., Elliott Smith oder Thom Yorkes Atoms For Peace bekannt. Laut "NME" sei man in der Band begeistert, "einen so angesehenen Musiker für die Reunion-Besetzung am Schlagzeug zu haben", heißt es von der Quelle des Magazins.

Liam Gallagher sucht den Maulwurf

Genau diese Quelle würde Liam Gallagher nun gerne ausfindig machen - dass das Line-up bereits bekannt wurde, scheint ihm überhaupt nicht zu passen. Auf X bietet der Sänger der Zeitung ein Exklusivinterview an, wenn sie dafür ihre Quelle preisgibt. In einem weiteren Tweet schreibt er: "Es ist nicht die Bekanntgabe der Besetzung, die mich stört. Das werde ich euch gleich verraten. Mir bereitet eher die Zeile, in der von einer Quelle aus dem Umfeld der Band und der Tour gesprochen wird, wirklich große Sorgen."

Ob die Informationen des "NME" stimmen oder nicht, hat Gallagher bisher weder bestätigt noch dementiert. Er erlaubte sich stattdessen einen Scherz, in dem er sämtliche ehemalige Schlagzeuger der Band als Line-up ankündigte.

Die Oasis' Live '25 Reunion Tour beginnt am Freitag, dem 4. Juli, in Cardiff und führt die Jungs erst durch Großbritannien, bevor es für die Band nach Amerika, Australien und Asien geht.