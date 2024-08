„Spieler und ihr Umfeld sind mit der Geduld zu schnell am Ende“

1 Stephan Hildebrandt (li., neben Christian Gentner) beim Training der Schweizer Nationalmannschaft im Gazi-Stadion auf der Waldau. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Stephan Hildebrandt ist seit November 2023 Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des VfB Stuttgart. Vor dem ersten Drittliga-Heimspiel spricht er über die U 21, die Youth League und die Gründe, warum schon lange kein Eigengewächs den Durchbruch mehr schaffte.











Die U 21 des VfB Stuttgart erwartet an diesem Sonntag (16.30 Uhr) zu ihrem ersten Drittliga-Heimspiel in Großaspach den TSV 1860 München. NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt gibt Einblicke in den Nachwuchsbereich.