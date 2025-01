Am 16. Januar gab es die langersehnte Pressemeldung zur Nintendo Switch 2 mit einem ersten Trailer, in dem die Konsole vorgestellt wurde. Während das Video sich vor allen Dingen auf das Erscheinungsbild der Switch 2 konzentriert, fehlen Informationen zum Verkaufs- oder Vorbestellungsstart bislang noch.

Switch 2: Wann startet die Vorbestellung?

Obwohl Nintendo noch nicht verraten hat, ab wann man die Nintendo Switch 2 vorbestellen kann, deutet einiges auf April hin. Zum einen wird es am 02. April eine Nintendo Direct-Präsentation mit weiteren Details zur Konsole geben. Zum anderen startet am 04. April die Eventreihe „Nintendo Switch 2 Experience“, die in Städten auf der ganzen Welt Halt macht. Dort können Fans sich einen ersten Eindruck der Konsole machen und die Switch 2 persönlich testen. Es ist möglich, dass Nintendo die Vorbestellung auf der Direct-Präsentation am 02. April verkündet und die nachfolgenden Events als Marketinginstrument nutzt, um die Verkäufe anzukurbeln.

Hier kann man die Nintendo Switch 2 testen

Wer die Switch 2 bereits vor dem Verkaufsstart testen will, kann dies auf einem der Experience Events von Nintendo tun. In Europa sind insgesamt sechs solcher Events geplant. Der einzige Termin in Deutschland findet vom 25. bis 27. April in Berlin statt. Die Anmeldung für das Berlin-Event beginnt am 17. Januar um 15:00 Uhr und endet am 26. Januar um 23:59 Uhr. Für die Registrierung ist ein Account bei Nintendo erforderlich.

Hier ist eine vollständige Liste aller Nintendo Switch 2 Experience Events:

Europa

Paris — 4.–6. April 2025

London — 11.–13. April 2025

Mailand — 25.–27. April 2025

Berlin — 25.–27. April 2025

Madrid — 9.–11. Mai 2025

Amsterdam — 9.–11. Mai 2025

Nordamerika

New York — 4.–6. April 2025

Los Angeles — 11.–13. April 2025

Dallas — 25.–27. April 2025

Toronto — 25.–27. April 2025

Australien

Melbourne — 10.–11. Mai 2025

Asien

Tokio (Makuhari) — 26.–27. April 2025

Seoul — 31. Mai–1. Juni 2025

Hongkong — Termin wird noch bekanntgegeben

Taipeh — Termin wird noch bekanntgegeben

Wie viel kostet die Nintendo Switch 2?

Obwohl der genaue Preis der Nintendo Switch 2 noch nicht offiziell bekanntgegeben wurde, kursieren Gerüchte, dass er sich zwischen 399 und 499 Euro bewegen könnte. Damit würde die neue Konsole preislich ähnlich wie ihre Vorgänger starten, jedoch in einem höheren Bereich aufgrund der verbesserten Hardware und neuen Funktionen. Fans sollten daher mit einem moderaten Preisanstieg rechnen, der sich durch die gestiegene Leistung und mögliche neue Features erklären lässt.