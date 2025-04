Gute acht Jahre nach der Nintendo Switch geht bereits in wenigen Wochen ihr Nachfolger an den Start. Die Nintendo Switch 2 soll im Juni erscheinen.

Schon sehr bald hat das lange Warten für Gamer ein Ende: Nachdem die Nintendo Switch vor mittlerweile rund acht Jahren erschienen ist, veröffentlicht der japanische Kult-Videospielhersteller bereits in wenigen Wochen die Nachfolgerkonsole. Die Nintendo Switch 2 soll am 5. Juni erscheinen, wie das Unternehmen mitteilt.

Wie schon beim Vorgänger können Gamer mit der Konsole wie mit einem Handheld spielen oder das Gerät auf Wunsch auch an einen Fernseher anschließen. "Nintendo Switch 2 ist der nächste Schritt im Bereich Videospiele für den Hausgebrauch, die man auch unterwegs spielen kann, basierend auf acht Jahren Spiel- und Entdeckungsgeschichte, die mit Nintendo Switch begann", wird Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa (53) in einer Pressemitteilung zitiert.

Lesen Sie auch

Das kostet die Nintendo Switch 2

Die neue Konsole besitzt demzufolge einen LCD-Bildschirm mit 7,9 Zoll und kann Spiele mit Full-HD-Auflösung, also in 1080p, darstellen. An den Fernseher angeschlossen, spricht man bei Nintendo von Inhalten mit einer Auflösung von bis zu 4K und bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Am Releasetag der Konsole erscheint auch "Mario Kart World", in dem bis zu 24 Spielerinnen und Spieler über die Rennstrecken rasen. Zudem sollen zum Release bereits Upgrade-Versionen der Switch-Titel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" veröffentlicht werden.

Zum Start im Juni wird die Nintendo Switch 2 in ihrer Grundversion 469,99 Euro kosten. Ein Nintendo Switch 2 und "Mario Kart World"-Set wird auf der Nintendo-Webseite zum Preis von 509,99 Euro gelistet. Vorbestellt werden können die Konsolen demzufolge ab dem 8. April.