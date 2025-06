Seit Jahrzehnten ist Nintendo fester Bestandteil der Videospielwelt. Mit Kultreihen wie "Super Mario", "The Legend of Zelda", "Pokémon" oder "Animal Crossing" hat der japanische Hersteller eine treue Fangemeinde aufgebaut - und die sorgt nun für den größten Hardware-Erfolg in der Firmengeschichte.

3,5 Millionen Konsolen in vier Tagen

Egal ob daheim am Fernseher oder unterwegs: Mit der Nintendo Switch 2 können Videospielfans immer und überall zocken. Erst Anfang Juni wurde die neue Hybridkonsole veröffentlicht. Wie Nintendo bekannt gibt, ist es der größte Start, den es bisher gegeben hat. In nur vier Tagen habe sich die Nintendo Switch 2 laut Unternehmensangaben insgesamt mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft. "Damit ist die neue Konsole die weltweit am schnellsten verkaufte Nintendo-Hardware", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Angaben basieren demzufolge auf internen Verkaufsdaten. "Nintendo Switch 2 ist die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass sie bereits von so vielen Spielerinnen und Spielern in ganz Europa angenommen wird", wird Luciano Pereña, der Chef von Nintendo of Europe, zitiert.

Erhältlich ist die Nintendo Switch 2 in Deutschland zu einem regulären Verkaufspreis von 469,99 Euro. Im Bundle mit dem Launch-Titel "Mario Kart World" steigt der Preis auf 509,99 Euro. Separat kostet das Spiel in physischer Form 89,99 Euro und digital 79,99 Euro. Daneben ist unter anderem bereits eine jeweils "Nintendo Switch 2 Edition" genannte Fassung der Abenteuer-Hits "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erhältlich. Für den 17. Juli plant Nintendo zudem die Veröffentlichung von "Donkey Kong Bananza".