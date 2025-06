Ausverkauft am Release-Tag – Wo gibt es noch eine Nintendo Switch 2?

Nintendo hat am Donnerstag die Switch 2 auf den Markt gebracht. Das sorgte für einen Ansturm in den Läden. Wie kommen Interessenten noch an eine Konsole?











Der Videospielhersteller Nintendo hat am gestrigen Tag den Verkauf seiner neuen Spielkonsole Switch 2 gestartet. Weltweit strömten zahlreiche Videospiel-Enthusiasten in die Geschäfte, um sich vor allen anderen eines der neuen Geräte zu sichern. In einigen Fällen mussten Vorbestellungen aufgrund unzureichender Lagerbestände storniert werden.