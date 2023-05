1 Die Spiele der Reihe drehen sich um die Abenteuer der Prinzessin Zelda und des elfartigen Kriegers Link. Foto: AFP/ED JONES

In Europa sowie in Nord- und Südamerika ist es das „am schnellsten verkaufte“ Nintendo-Konsolenspiel aller Zeiten: Der neue Zelda-Teil hat einen Rekord aufgestellt. Was heißt das in Zahlen?









Erst vergangenen Woche ist der neue Teil der legendären Videospielreihe Zelda erschienen, jetzt hat er bereits einen neuen Rekord aufgestellt. In den ersten drei Tagen sei „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mehr als zehn Millionen Mal verkauft worden, erklärte der japanische Spieleentwickler Nintendo am Mittwoch. Damit sei es in Europa sowie Nord- und Südamerika das „am schnellsten verkaufte“ Nintendo-Konsolenspiel aller Zeiten.