Nintendo bringt mit „Mario Kart World“ eine völlig neue Version seines beliebten Fun-Racers auf den Markt. Erstmals wird das Spiel in einer offenen Welt stattfinden – und gleichzeitig der Starttitel für die kommende Nintendo Switch 2 sein.

Seit über drei Jahrzehnten zählt Mario Kart zu den bekanntesten Spielereihen von Nintendo. Mit seinem Mix aus zugänglicher Steuerung, ikonischen Figuren wie Mario, Luigi oder Prinzessin Peach und dem strategischen Einsatz von Items begeistert das Spiel generationsübergreifend.

Nintendo hat sich über Jahre hinweg als einer der weltweit führenden Videospielentwickler etabliert und setzt dabei verstärkt auf exklusive Titel für die firmeneigene Konsolenfamilie.

Mario Kart World: Was bisher bekannt ist

Mit „Mario Kart 8 Deluxe“* für die Nintendo Switch erschien 2017 der bislang aktuelle Teil der Reihe – ergänzt durch DLCs und Zubehör wie die beliebten Joy-Con-Lenkräder*. Trotz des Alters erfreut sich das Spiel weiterhin großer Beliebtheit. Nun kündigt Nintendo mit „Mario Kart World“ den offiziell neunten Teil der Reihe an.

Der Titel verlässt erstmals das klassische Streckenkonzept und setzt auf eine offene Spielwelt mit nahtlosen Übergängen zwischen unterschiedlichen Strecken. Zu sehen sind unter anderem Stadt-Strecken, Dschungelrennen, Wüsten- und Eisflächen. Auch dynamische Wettereffekte und Tageszeiten sollen integriert sein und sich auf das Fahrverhalten auswirken.

Bis zu 24 Spieler sollen bei „Mario Kart World“ mitspielen können – mehr als jemals zuvor in der Mario-Kart-Geschichte. Im Trailer sieht es außerdem so aus, als könne man seiner Spielfigur verschiedene Looks und Outfits verpassen; dies wurde jedoch nicht weiter erklärt.

Bei einem aus vier Rennen bestehenden „Grand Prix“ ist auch das Fahren von Strecke zu Strecke Teil des Wettkampfs.

Ein neuer Modus mit dem Namen „Knockout-Tour“ wurde ebenfalls vorgestellt. Dabei fahren die Spielerinnen und Spieler ohne Unterbrechung Rennen quer durch die ganze Welt. Auf der Strecke befinden sich verschiedene Checkpoints – wer diese zu spät bzw. zuletzt erreicht, scheidet aus dem Rennen aus.

Im „Free World“-Modus können Spielerinnen und Spieler sich frei durch die Welt bewegen, die vorgegebenen Strecken verlassen und so neue Schauplätze und Gebiete erkunden. So könne man auch „Ausflüge“ mit Freunden machen, wenn man den Mehrspieler-Modus nutzt. Hierfür steht auch eine Foto-/ Screenshot-Funktion zur Verfügung.

Wann erscheint Mario Kart World?

Das Spiel erscheint am 5. Juni 2025 – zeitgleich mit der Markteinführung der Nintendo Switch 2. Es handelt sich um einen Launchtitel der neuen Konsole und wird nicht für die aktuelle Switch veröffentlicht. Die digitale Version kostet laut bisherigen Angaben 79,99 Euro, die physische Spielkarte 89,99 Euro. In Kombination mit der neuen Konsole ist auch ein Bundle erhältlich.

Mario Kart World oder Nintendo Switch 2 vorbestellen

Ab dem 8. April 2025 können Nintendo Switch 3-Konsolen im „My Nintendo Store“ vorbestellt werden. Einzeln kostet die Konsole zum jetzigen Stand 469,99 Euro, mit „Mario Kart World“ im Bundle 509,99 Euro.

Ab 24. April können digitale Nintendo Switch 2-Spiele wie „Mario Kart World“ oder auch „Donkey Kong Bananza“ vorbestellt werden.