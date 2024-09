Wegen Klage: Wird Palworld jetzt vom Markt genommen?

1 Palworld auf dem PC. Foto: MichaelJayBerlin / shutterstock.com

Nintendo hat rechtliche Schritte gegen Palworld eingeleitet. Droht dem beliebten Spiel jetzt das Aus? Hier sind die ersten Details zur Klage.











Link kopiert



Am 18. September 2024 reichten Nintendo und die Pokémon Company beim Bezirksgericht in Tokio eine Klage gegen das japanische Indie-Studio Pocketpair, Inc. ein (Quelle). Grund für die Klage ist der Vorwurf, dass Palworld, ein Open-World-Survival-Spiel, mehrere Patente verletzen soll, die mit der Pokémon-Reihe in Verbindung stünden. Nintendo strebt eine Unterlassung sowie Schadensersatz an.