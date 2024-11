Ninja Warrior Training: Übersicht Region Stuttgart

Wer Ninja Warrior nicht nur auf der Couch sehen will, sondern es auch mal in die Show schaffen möchte, kann in der Region trainieren. Wir zeigen wo.

Das erste Halbfinale von „Ninja Warrior Germany – die härteste Show Deutschlands“ steht an. An diesem Freitag, 22. November, geht es um den Einzug ins Finale (RTL/20.15 Uhr). Einige der Kandidaten, die in den beiden Halbfinals antreten, kommen aus der Region Stuttgart – darunter die bekannten Ninja-Warrior Moritz Hans aus Stuttgart, Daniel Gerber aus Ostfildern (Kreis Esslingen) und die Brüder Karim und Yasin El Azzazy aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis).

Wer sich selbst ausprobieren und das Ninja-Feeling kosten will, kann dies an verschiedenen Orten in der Region tun – und trifft dort vielleicht sogar seinen „Star“ aus dem TV beim Training. Die Trainingsstätten und -gruppen auf einen Blick:

Sprungbude Filderstadt

Active Garden Waiblingen

Stuntwerk Kirchheim

Parkour Stuttgart

Sportverein Fellbach Trendsport Academy

Calisthenics Parks

Waldklettergarten Zuffenhausen

Boulderhallen

Ninja Warrior: Die Wand hoch in der Sprungbude in Filderstadt

Einen Ninja Parcours mit über 20 Hindernissen, die sich über zwei Etagen erstrecken, finden Sportbegeisterte in der Sprungbude Filderstadt. Wie viel Erfahrungen man hat, ist dabei egal, denn der Parcours ist für verschiedene Niveaus ausgelegt. Wall-Run, Schwebebretter, Ringvariationen und Trapeze – all das ist in der Sprungbude zu finden und bringt einen auf den Weg zum echten Ninja Warrior. Für 17,49 Euro (bei Online-Buchung) kann Dienstag bis Sonntag für 60 Minuten trainiert werden, längere Zeiten sind aber auch möglich. Kinder sollten mindestens 6 Jahre alt sein.

Ein echter Ninja-Parcours im Active Garden in Waiblingen

Mit dem ersten „professionellen Ninja-Parcours“ im Süddeutschen Raum wirbt der Active Garden in Waiblingen. Hier können sich Ninja Warrior unter anderem an der Himmelsleiter, den „Flying Bars“, „Hängenden Türen“ oder dem Kamin ausprobieren. Für 13,50 Euro kann eine Tageskarte erworben werden, Kinder von 8 bis 13 Jahre zahlen 11 Euro, Schüler und Studenten 11,50 Euro. Geöffnet ist täglich, auch an Feiertagen.

Griffkraft trainieren im Stuntwerk in Kirchheim/Teck

Auch im Stuntwerk in Kirchheim unter Teck kann täglich trainiert werden. Himmelsleitern und „Hängende Türen“ sind einige der Elemente, mit denen die Griffkraft trainiert werden kann. Erwachsene zahlen 13,90 Euro für ein Tagesticket, Kinder bis 13 Jahre 8,50 Euro (Aufsichtsperson kostenlos) – und Schülerinnen und Studenten 11,50 Euro.

Parkour: In der Gemeinschaft trainieren in Stuttgart

Wer lieber in der Gruppe trainiert – und auch mal an die frische Luft will – kann sich dem Verein Parkour Stuttgart anschließen. Den nächsten Einführungsworkshop für den Start als „Traceur“ bietet der Verein am 14. Dezember an. Drei Stunden lang – von 13 bis 16 Uhr – werden Interessierten kostenlos und bei jedem Wetter die Basics für diese Sportart vermittelt. Treffpunkt ist die S-Bahn-Haltestelle Universität in Vaihingen. Der Veranstalter weist daraufhin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Sportschuhe, Trainingsklamotten und ausreichend Getränke werden empfohlen.

Parkour: Die Vorbereitung auf Ninja Warrior in der Trendsport Academy in Fellbach

Auch der Sportverein Fellbach bietet Trainings in eine ähnliche Richtung an. Der Ninja-Sportler Karim El Azzazy leitet die Trendsport Academy, die unter anderem Parkour sowie das sogenannte Ninja-Frame im Angebot hat. Dieses verlangt den Sportlerinnen und Sportlern alles ab – was Ninja-Frame von anderen Angeboten unterscheidet: zusätzlich wird mit showähnliche Hindernissen gearbeitet.

Karim El Azzazy leitet die Trendsport Academy. Foto: Eva Herschmann/Eva Herschmann

Calisthenics: Selbstständig trainieren

Ein weitere Trainingsmöglichkeit für Ninja-Sportler sind die sogenannten Calisthenics Parks. Dabei wird meist unter freiem Himmel und nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Wer also lieber alleine Sport treibt und nichts zahlen will, kann einen der vielen Parks in Stuttgart aufsuchen. Zu finden sind sie zum Beispiel am Südheimer Platz, im Fürfelder Park in Zuffenhausen, an der Kreuznacher Straße in Bad Cannstatt und an der Uni Stuttgart am Pfaffenwaldring in Vaihingen.

Klettern: Das Training für Höhenbegeisterte in Zuffenhausen

Training in luftigen Höhen und mit zusätzlicherer Sicherheit bietet der Waldklettergarten Zuffenhausen. Momentan ist der Klettergarten in der Winterpause, öffnet aber ab dem 16. März 2025 wieder. Erwachsene, die 3,5 Stunden klettern wollen, zahlen 25 Euro, Schüler, Studentinnen und Gäste mit Behinderung 22 Euro und Kinder zwischen 7 und 11 Jahre 18 Euro.

Bouldern: Ohne Sicherung den richtigen Weg finden

Klettern oder Bouldern (Klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe) kann man in der Region auch gut. Das geht zum Beispiel täglich in der VELS-Boulderhalle in Möhringen. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 12 Euro, ermäßigt 10,50 Euro und für Kinder 8 Euro. Am Boulderblock Schelm 48 in Feuerbach kann unter freiem Himmel gebouldert werden. Das Griffwerk in Ludwigsburg hat täglich geöffnet. Die Tageskarte kostet hier für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 9 Euro, für Kinder bis 6 Jahre 6 Euro und bis 13 Jahre 7,50 Euro.

Auch im Active Garden in Korb kann gebouldert werden. Tageskarte kostet hier 11,50 Euro für Erwachsene, 10,50 Euro für Schülerinnen und Studenten und 10 Euro für Kinder (6 bis 13 Jahre). Das sind nur einige der Möglichkeiten, wo in der Region gebouldert werden kann.

Ferienkurse bei denen Kinder von 6 bis 16 Jahren Techniken und Sprünge von Parkour, Freerunning und Ninja-Warrior lernen werden ebenso im Stuttgarter Raum angeboten.

