Ninja Warrior Germany: Das ist das neue Moderationstrio

Nach Frank Buschmanns Abschied und Laura Wontorras Abgang: "Ninja Warrior Germany" startet mit Jan Köppen, Wolff Fuss und Anna Fleischhauer in die elfte Staffel - drei Namen, eine Mission.
Neuanfang bei "Ninja Warrior Germany". RTL hat bestätigt, dass die elfte Staffel der Erfolgsshow mit einem veränderten Moderationsteam an den Start geht. Neben Stammkraft Jan Köppen (43) übernehmen Wolff Fuss (49) und Anna Fleischhauer (39) die Aufgaben, die zuletzt Frank "Buschi" Buschmann (61) und Laura Wontorra (37) innehatten. Beide prägten die Show seit ihrer Premiere maßgeblich und hinterließen große Fußstapfen.