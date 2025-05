Nina Hagen, Mr. Bean und Co.: Überraschung: Diese Stars sind gleich alt wie Papst Leo XIV.

Oftmals assoziiert man mit dem Heiligen Stuhl einen gebrechlichen, greisen Mann. Doch der neue Papst macht mit seinen aktuell 69 Lenzen einen erfrischend jungen - fast schon sportlichen - Eindruck. Papst Leo XIV., der vor wenigen Tagen zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, erblickte 1955 das Licht der Welt. Er teilt diesen Jahrgang mit zahlreichen Persönlichkeiten, die auf ihren Gebieten Weltgeschichte geschrieben haben.

Deutsche Musik-, TV- und Kultur-Ikonen

Nina Hagen stürmte mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem rebellischen Auftreten die Musikwelt. Die Künstlerin gilt als Urgestein des deutschen Punkrocks und beeindruckt bis heute mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus künstlerischer Freiheit, provokanter Performance und tiefer Spiritualität.

Lesen Sie auch

Heintje berührte Ende der 1960er Jahre mit seiner engelsgleichen Stimme Millionen von Herzen. Der Kinderstar landete mit "Mama" einen unvergesslichen Hit und war in zahlreichen "Lümmel"-Filmen auf der Kinoleinwand zu sehen. Heute tritt er als Hein Simons auf.

Martin Semmelrogge hat mit seiner markanten Raspelstimme Filmgeschichte geschrieben. Der Charakterdarsteller bleibt besonders durch seine Rolle im Kultfilm "Das Boot" in Erinnerung und sorgte abseits der Kamera immer wieder für Schlagzeilen - sei es durch seine offene Art oder Teilnahmen an Reality-Shows.

Helge Schneider verkörpert wie kein Zweiter anarchischen Humor und jazzige Absurdität. Der Multikünstler begeistert als Musiker, Comedian, Filmemacher und Autor eine treue Fangemeinde mit seinem unverwechselbaren Stil zwischen improvisierter Genialität und kalkuliertem Chaos.

Jan Fedder verkörperte als norddeutscher Polizist Dirk Matthies über Jahrzehnte das Herzstück des "Großstadtreviers". Der "Hamburger Jung'" mauserte sich mit seiner unvergleichlichen Art zum absoluten Publikumsliebling. Ende 2019 verlor Deutschland seinen beliebten Volksschauspieler nach schwerer Krankheit.

Der Bundeskanzler ist so alt wie der Papst - und ein Bayern-Star auch

Friedrich Merz hat nach Jahren in der Wirtschaft ein spektakuläres Comeback in der Politik hingelegt. Der CDU-Politiker stieg nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden 2022 nun zum Bundeskanzler auf und leitet seit 2025 die Geschicke Deutschlands mit seiner marktwirtschaftlich orientierten Politik.

Karl-Heinz Rummenigge prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte. Der zweifache Europafußballer des Jahres brillierte erst als eleganter Stürmer und formte später als Vorstandsvorsitzender den FC Bayern München zu einem Weltklub, der sportlichen Erfolg mit wirtschaftlicher Solidität vereint.

Die Tech-Visionäre

Steve Jobs revolutionierte mit Apple den Alltag der Menschen grundlegend. Der Tech-Pionier veränderte mit iMac, iPod, iPhone und iPad nicht nur die Art, wie wir Technologie nutzen, sondern auch, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben. Der charismatische Visionär, der auch das Filmstudio Pixar mitbegründete, erlag 2011 einem Krebsleiden.

Bill Gates formte mit Microsoft die digitale Revolution unserer Zeit entscheidend mit. Der Unternehmer führte jahrelang die Liste der reichsten Menschen der Welt an. Heute widmet er sein Vermögen und seinen Einfluss über die Gates-Stiftung humanitären Projekten und setzt sich besonders für globale Gesundheitsthemen ein.

Von Hollywood bis Rock-Ikone

Bruce Willis eroberte als zäher John McClane in "Stirb Langsam" die Kinoleinwände der Welt. Der überraschenderweise im deutschen Idar-Oberstein geborene Action-Star bewies in Filmen wie "Pulp Fiction" oder "The Sixth Sense" seine beachtliche schauspielerische Bandbreite und zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. In den letzten Jahren musste er sich wegen seiner Demenz-Erkrankung zurückziehen.

Roland Emmerich gilt als "Master of Disaster" Hollywoods. Der Regisseur aus Stuttgart schuf mit "Independence Day", "The Day After Tomorrow" und "2012" spektakuläre Blockbuster, die weltweit Milliarden einspielten und ihn zum erfolgreichsten deutschen Filmemacher in der internationalen Traumfabrik machten.

Kevin Costner gehört zu jenen Hollywood-Ikonen, die auf der Leinwand fast alles können. Der Oscarpreisträger verzauberte mit romantischen Filmen wie "Bodyguard", begeisterte mit epischen Werken wie "Der mit dem Wolf tanzt" und stellte als moderner "Robin Hood" sein Gespür für zeitlose Abenteuer unter Beweis.

Whoopi Goldberg zählt zu den wenigen Künstlerinnen, die den begehrten EGOT-Status (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) erreichen konnten. Die Schauspielerin, die eigentlich Caryn Elaine Johnson heißt, eroberte mit ihrer authentischen Art Hollywood und setzt sich als Talkshow-Moderatorin und Aktivistin für Bürgerrechte ein.

Rowan Atkinson verzauberte als tollpatschiger "Mr. Bean" Millionen Menschen weltweit mit seiner nahezu wortlosen Komik. Der britische Schauspieler und Komiker bewies darüber hinaus als scharfzüngiger "Blackadder" und charmant-chaotischer "Johnny English" sein enormes komödiantisches Talent.

Angus Young kreierte mit seinem unverkennbaren Gitarrensound die DNA einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Der AC/DC-Gitarrist, bekannt für sein Markenzeichen - die Schuluniform - und seine energiegeladenen Bühnenshows, schuf mit seinem verstorbenen Bruder Malcolm (1953-2017) zeitlose Rock-Hymnen wie "Highway to Hell" und "Back In Black".