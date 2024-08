Nina Dobrev: Vampire Diaries-Star erholt sich langsam von Rad-Unfall

Nur nichts übers Knie brechen: Nina Dobrev (35) denkt in kleinen Schritten, wenn es um ihre Gesundung geht. Im Mai hatte sich der "Vampire Diaries"-Star bei einem Motorrad-Unfall das linke Knie zertrümmert. In einem Update über ihre Genesung gegenüber "Entertainment Weekly" und dem "People"-Magazin berichtet sie zwar von Fortschritten, sagt aber auch: "Es liegt noch ein weiter Weg vor uns". Um auf andere Gedanken zu kommen, habe sie vor kurzem die Olympischen Spiele in Paris besucht - natürlich mit Lebensgefährte und Dreifach-Olympiasieger Shaun White (37).

Erster Dirt-Bike-Ausflug böse bestraft

Die gebürtige Bulgarin ist selbst sehr sportlich. Und seit sie mit dem dreifachen Olympiasieger im Snowboard liiert ist, gehört Sport vermutlich noch selbstverständlicher zu ihrem Tagesprogramm. So wagte sich Dobrev im Mai auf sportliches Terrain, das sie besser hätte meiden sollen. Sie schwang sich auf ein so genanntes Dirt Bike und erlitt Schiff- und Kniebruch. "Bei einem Wheelie verlor ich die Kontrolle, gab zu viel Gas und landete auf dem linken Bein. Dann knickte das Bein auf Kniehöhe einfach weg." Kreuzband und Meniskus waren durch und für Dobrev begann eine monatelange Phase der Reha.

Seit dreieinhalb Monaten erhole sie sich nun von den Folgen des folgenreichen Unfalls. "Ich glaube, es geht mir ziemlich gut", sagte Dobrev am Mittwoch gegenüber dem "People"-Magazin. "Ich bin dem Zeitplan ein wenig voraus, was die Heilung angeht, aber es ist immer noch ein sehr langer Prozess." Die Ärzte seien "ziemlich überrascht" über ihre bisherigen Fortschritte. Gleichzeitig sei ihr anfangs nicht bewusst gewesen, dass die Heilung bis zu einem Jahr dauere: "Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns", sagte sie. "Und oft verletzen sich die Leute an diesem Punkt des Heilungsprozesses erneut, weil sie sich gut fühlen. Und dann fangen sie an, normale Dinge zu tun. Ich muss mich also selbst daran erinnern, dass ich immer noch in der Reha bin und noch ein bisschen Zeit vor mir habe."

Reha-Ausflug mit Shaun White nach Paris

Bei solchen Aussichten tut ein wenig Abwechslung gut, dachten sich wohl Dobrev und Partner Shaun White. So packten die Star-Schauspielerin und der Mega-Sportler kurzerhand Koffer und Krücken, um sich einige Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris anzusehen. Unter den vielen Prominenten, die sich aktuell bei Olympia tummeln, war auch das seit 2020 bestehende Traumpaar zu sehen. Freilich stieß die gehandicapte Dobrev auch hier an ihre Grenzen und war auf Gentleman Shaun White angewiesen: "In Paris sind viele Straßen wegen Olympia gesperrt. Also muss man von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort laufen" - theoretisch. Kurzerhand organisierte White einen Rollstuhl für sie und übernahm die pflegerische Betreuung höchstpersönlich: "Er war die ganze Zeit an meiner Seite und hat sich um mich gekümmert." Klingt nach einem gelungenen Ausflug in die Welt des Sports und die Stadt der Liebe, der die 35-Jährige in ihrer Reha-Phase beflügelt haben dürfte.