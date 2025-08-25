Mit neuem Album und einer großen Open-Air-Tour kehrt Nina Chuba 2026 zurück auf die Bühne. Heute startet der Vorverkauf für 14 Konzerte in Deutschland und Österreich – darunter auch ein Auftritt beim Kesselfest in Stuttgart.
Nina Chuba meldet sich zurück – mit einem neuen Album und die größten Open-Air-Shows ihrer Karriere. Am 19. September 2025 erscheint ihr zweites Studioalbum „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“. Passend dazu kündigte die 26-jährige Sängerin eine umfassende Open-Air-Tour für den Sommer 2026 an. Der Vorverkauf startet heute, Montag, 25. August, um 14.00 Uhr exklusiv bei Eventim.