Mit neuem Album und einer großen Open-Air-Tour kehrt Nina Chuba 2026 zurück auf die Bühne. Heute startet der Vorverkauf für 14 Konzerte in Deutschland und Österreich – darunter auch ein Auftritt beim Kesselfest in Stuttgart.

Nina Chuba meldet sich zurück – mit einem neuen Album und die größten Open-Air-Shows ihrer Karriere. Am 19. September 2025 erscheint ihr zweites Studioalbum „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“. Passend dazu kündigte die 26-jährige Sängerin eine umfassende Open-Air-Tour für den Sommer 2026 an. Der Vorverkauf startet heute, Montag, 25. August, um 14.00 Uhr exklusiv bei Eventim.

Tourauftakt in Köln, Konzert in Stuttgart Die Künstlerin, die mit Hits wie „Wildberry Lillet“ und „Ich hass dich“ bekannt wurde, und zuletzt dem Makko-Duett „Fucked Up“ (aktuell Platz drei der deutschen Charts) Erfolge feiert, spielt von Ende Juni bis Mitte September insgesamt 14 Konzerte. Neben Auftritten in den größten Städten Deutschlands stehen auch kleinere Orte sowie zwei Termine in Österreich auf dem Programm.

Für die Region Stuttgart besonders interessant: Am 26. Juni 2026 tritt Nina Chuba beim Kesselfest auf.

Alle Termine der Tour 2026

25.06.2026 – Köln, Fühlinger See

26.06.2026 – Stuttgart, Kesselfest

03.07.2026 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

04.07.2026 – München, Olympiahalle

09.07.2026 – Wien, Stadthalle

10.07.2026 – Linz, Donaulände Open Air

16.07.2026 – Mainz, Volkspark

17.07.2026 – Brombachsee, Brombachsee-Strand

20.08.2026 – Bielefeld, Ravensberger Park

21.08.2026 – Bremen, Bürgerweide

22.08.2026 – Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

28.08.2026 – Essen, Seaside Beach Baldeney

29.08.2026 – Hannover, Expo Plaza

11.09.2026 – Berlin, Parkbühne Wuhlheide

Preise noch nicht offiziell bestätigt

Die Ticketpreise für die kommende Tour werden erst mit dem Vorverkaufsstart offiziell bekanntgegeben. Zum Vergleich: Die Karten für die Konzerte 2025 kosteten ab etwa 50 Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage wird auch dieses Mal mit großem Andrang gerechnet.

Zwischen Arena- und Festival-Bühnen

Chuba zählt aktuell zu den gefragtesten deutschen Künstlerinnen. Nach ihrer erfolgreichen Arena-Tour 2025, die in kürzester Zeit ausverkauft war, spielt sie im Sommer 2026 die größten Open-Air-Bühnen ihrer Karriere. Bereits in diesem Jahr ist die Sängerin bei zahlreichen Festivals wie Deichbrand oder dem Taubertal-Festival zu erleben.