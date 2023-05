Schauspielerin Nina Bott (45) ist verlobt. Im RTL-Magazin "Gala" sprach Annett Möller (44) sie in der Ausgabe von Samstag (6. Mai) auf den funkelnden Ring an ihrem Finger an. "Ist das ein Verlobungsring?", fragte die Moderatorin nach, was Bott nach kurzem Zögern bestätigte. Nach einer Umarmung der beiden Frauen erklärte Bott: "Ich will gar nicht wissen, was los ist, wenn ich nach Hause komme."

Dass die Verlobung mit ihrem Partner Benjamin Baarz (35) im TV zum Thema wird, war laut Bott nicht geplant, wie sie noch am Samstag bei Instagram erklärte. "Das war so nicht nur nicht geplant, sondern ehrlich gesagt hatte ich sogar explizit darum gebeten, das Thema nicht anzusprechen [...] Denn mein 'Verlobter' und ich haben es wirklich sehr genossen, dass es bisher privat war", schrieb sie unter anderem in einer Story.

Lesen Sie auch

Nina Bott: "Bin ein bisschen überrumpelt worden"

Am Tag darauf führte sie zudem in einer weiteren Story an ihre Followerinnen und Followern gewandt aus: "Es tut mir wirklich leid, ich hätte euch das gerne selber gesagt und auch dann, wenn es sich für mich richtig angefühlt hätte. Ich bin damit so ein bisschen überrumpelt worden, das fand ich eher so mittel und ich war menschlich enttäuscht. Aber es stimmt, wir sind verlobt und das schon seit Oktober." Dazu schrieb sie, dass sie nicht nachtragend und das Thema für sie nun auch abgehakt sei. "Aber vielleicht bin ich in Zukunft etwas vorsichtiger..."

Im "Gala"-Magazin erklärte die 45-Jährige, dass das Paar in Sachen Hochzeit "noch nicht so richtig weit in der Planung" sei. "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und es war jetzt auch nichts, was ich noch auf meiner To-do-Liste hatte." Aber natürlich sei es toll, wenn man vier Kinder hat und drei gemeinsame, "dann ist es eigentlich der logische Schritt".

Mit ihrem Verlobten ist Bott seit 2012 liiert, gemeinsam haben sie die Kinder Lobo (geb. 2021), Lio (geb. 2019) und Luna (geb. 2015). Sohn Lennox (19) stammt aus einer früheren Beziehung Botts.