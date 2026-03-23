Nils-Ole Book: Borussia Dortmund verpflichtet Kehl-Nachfolger

Einen Tag nach dem Aus von Kehl findet Borussia Dortmund einen Nachfolger. Der bisherige Elversberger Book hat kaum Eingewöhnungszeit und bereits in den kommenden Wochen viel zu tun.
Nils-Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der 40 Jahre alte bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.