Nile Rodgers in Stuttgart: Magier-Maskottchen präsentiert Disco-Zitate

8 Gute Laune: Nile Rodgers in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Nile Rodgers und seine Band Chic haben auf der Freilichtbühne Killesberg jede Menge Hits gespielt – oder zumindest angespielt.











In Amerika wird der Mensch hinterm Mikrofon als „Artist“ bezeichnet, zum „Künstler“ geadelt. Auch wenn sich der Produzent Quincy Jones die musikalischen Feinheiten des Albums „Thriller“ ausgedacht hat: Der „Artist“ war der Interpret Michael Jackson. Auch Nile Rodgers (72), der auf der Freilichtbühne Killesberg vor 2500 überwiegend tanzwilligen Zuschauern auftritt, hat als Produzent und (Co)-Autor phänomenale Soundkleider für berühmte Künstler geschneidert. Er kreierte den Sog, der David Bowies charismatischer Stimme in „Let’s Dance“ so gut stand, und er stattete „Like a Virgin“ mit dem Überschwang aus, den Madonna einst perfekt verkörperte. In Stuttgart erzählt Rodgers von diesem „young artist“, dem er geholfen habe.