Nilam Farooq: Baby-Ankündigung als Zeichen für Selbstbestimmung

Nilam Farooq hat bei Instagram verraten, erneut Mutter zu werden. Zu diesem Schritt sah sich die Schauspielerin allerdings genötigt, macht nun aber das Beste daraus.
"Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, was ihr seit langer, langer, langer Zeit von mir gesehen habt", beginnt Schauspielerin Nilam Farooq (36) ein Video auf ihrem offiziellen Instagram-Profil. Dann lässt sie keinerlei Zweifel daran, was gemeint ist: "Ich bin schwanger." Dass sie diese freudige Nachricht mit ihren über 400.000 Followern teilt, geschieht jedoch nicht aus freien Stücken, wie sie im direkten Anschluss anprangert.