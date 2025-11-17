Nikotinsucht: Eine rigorose Steuerpolitik kann den Tabakkonsum deutlich senken

1 In Deutschland sterben jedes Jahr 127 000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Foto: dpa

In Genf berät derzeit eine Konferenz mit Delegationen aus mehr als 180 Ländern über Wege, weltweit den Tabakkonsum zu reduzieren. Sie hat besonders die Gefahren für Kinder und Jugendliche, etwa durch neuartige Nikotinprodukte wie E-Zigaretten mit Aromastoffen, im Blick. Die Themen der Konferenz sollten auch hierzulande die Drogenpolitik vom Kopf auf die Füße stellen. In Deutschland sterben pro Jahr rund 127 000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Die Folgekosten belaufen sich nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen auf 97 Milliarden Euro. Darauf muss sich die Politik konzentrieren, statt sich in Nebendebatten um den Konsum von Cannabis zu verstricken. In Genf werden nun diverse Maßnahmen debattiert. Darunter drastische wie das Verbot von Filterzigaretten. Die Erfahrung zeigt aber, dass vor allem ein Mittel den Konsum nachweislich reduziert: eine rigorose Steuerpolitik.