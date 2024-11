Nikolausdörfle auf dem Marktplatz in Leonberg: Programm und Hüttenbetreiber stehen fest

Bald ist es soweit: Das Nikolausdörfle öffnet am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, auf dem Leonberger Marktplatz seine Tore. Insgesamt 20 lokale Vereine, Schulen und Organisationen haben sich angemeldet, um mit einem eigenen Stand teilzunehmen. „Gemeinsam schaffen sie ein stimmungsvolles und vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und Selbstgemachtem“, schreibt die Stadtverwaltung.

Rahmenprogramm steht ebenfalls fest

Zudem ist am ersten Adventswochenende ein abwechslungsreiches Programm im und vor dem Alten Rathaus geplant. Am Samstag bietet die Freikirche BMG ab 15 Uhr Geschichten für Kinder, Treffpunkt ist die BMG-Hütte. Um 15.30 Uhr spielt das Streicherorchester der Gymnasien (ASG und JKG) und der Jugendmusikschule am Weihnachtsbaum. Es folgen Vorführungen der Voltigiergruppen auf dem Holzpferd. Am Sonntag gibt es um 14 und 16 Uhr das Puppentheater „Familie Wutz feiert Weihnachten“. Ab 15 Uhr gibt es erneut Geschichten für Kinder mit der BMG. Um 15.30 Uhr spielt das Bläserorchester der Gymnasien und der Jugendmusikschule vor dem Weihnachtsbaum. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus und um 18 Uhr sorgen die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung Leonberg unterhalb des Marktbrunnens für einen klangvollen Abschluss.

Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. Wer es herzhaft mag, freut sich auf Leberkäs, Wild, Würste, Gulasch, Maultaschen, Burger, Blootz (eine Art Flammkuchen), osteuropäische Spezialitäten sowie Raclette-Brote und Hotdogs. Süßes gibt es in Form von Waffeln, Muffins, Schokoküssen, Kaiserschmarrn, Lebkuchen, gebrannten Mandeln, Plätzchen und kandierten Äpfeln.

Vereine, Parteien und Organisationen sind vertreten

Für das Angebot sorgen die Stadt Leonberg (Gläserverkauf), das THW, die Kreisjägervereinigung, der Lions Club, die Freien Wähler, die SPD, die AfD, der Tennisclub, der Förderverein der neuapostolischen Kirchengemeinden Leonberg und Höfingen, der Deutsche Club für Leonberger Hunde, der Surfclub, Im Ländle Migranten in Baden-Württemberg, der SV Leonberg/Eltingen, die Sozialstation, das BMG, das JKG, das ASG, die Waldhexen sowie der Sporttauchclub.

„Um den Besucherinnen und Besuchern ein ungestörtes Erlebnis zu ermöglichen, wird die Klosterstraße während des Nikolausdörfles für den Verkehr gesperrt“, teilt die Stadt zum Ablauf mit. Die genauen Sperrzeiten folgen. Auf dem oberen Marktplatz werden keine Stände aufgebaut sein.

Stadt ruft auf, eigene Tassen oder Becher mitzubringen

Die Stadt ruft außerdem dazu auf, eigene Tassen oder Gläser mitzubringen. „Für diejenigen, die keine Tasse dabei haben, gibt es vor Ort weihnachtlich bedruckte Glastassen zum Kauf für jeweils 4 Euro – solange der Vorrat reicht.“ Die Stadt wird einen eigenen Verkaufsstand am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz einrichten. „Eine Leihmöglichkeit für Tassen gibt es nicht“, stellt die Verwaltung klar.

Der historische Marktplatz verwandelt sich am Samstag, 30. November, von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr zum liebevoll gestalteten Treffpunkt für alle, die die Adventszeit genießen möchten.