Nikolaus zu Besuch im Klinikum Stuttgart: Nikolaus samt Schlitten in luftiger Mission

Am Nikolausmorgen richteten sich alle Blicke von der Terrasse über dem Haupteingang des Olgakrankenhauses gespannt nach oben:In schwindelerregender Höhe schwebte ein Nikolaus in einer festlich geschmückten Rettungstrage von Gebäude zu Gebäude – 35 Meter über dem Boden. Begleitet von Applaus und fröhlichem Gesang landete er schließlich sicher auf der Terrasse und wurde begeistert empfangen.

Bereits zum dritten Mal in Folge zaubert diese spektakuläre Aktion am Nikolaustag im Olgahospital des Klinikums Stuttgart ein Lächeln auf die Gesichter der kleinen Patientinnen und Patienten. „Es ist jedes Jahr ein Highlight, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns“, erklärte Axel Enninger, der Ärztliche Direktor des Klinikums. Der Nikolaus, bekannt als Schutzpatron der Kinder, steht zudem für Güte und Gemeinsinn – eine Botschaft, die an diesem Tag besonders greifbar wird. „Ich finde, das ist eine wichtige Erinnerung: Alle Menschen, die hier im Krankenhaus arbeiten, tun das für unser aller Gemeinwohl“, betonte Enninger. Die Arbeit im Klinikum Stuttgart und der Einsatz der Feuerwehr verfolge ein gemeinsames Ziel: Menschen in schwierigen Momenten beizustehen und ihnen Halt zu geben.

Nach der Landung verteilt der Nikolaus die Geschenke. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Feuerwehr in luftiger Mission

Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Stuttgart war dafür verantwortlich, dass die Aktion reibungslos über die Bühne ging. „Bei der Aktion in so viele leuchtende Kinderaugen schauen zu dürfen und den Kindern in ihrer schweren Zeit im Krankenhaus eine Freude bereiten zu können, ist für uns alle jedes Jahr aufs Neue ein tolles Erlebnis“, sagte Fabian Körner, einer der Nikoläuse in luftiger Höhe. Die Spezialeinheit der Höhenretter, die jährlich etwa 50 Einsätze absolviert, ist auf komplizierte Rettungen in Höhen und Tiefen spezialisiert – ob von Baukränen, in unzugänglichem Gelände oder bei medizinischen Notfällen. Dabei verbinden die Höhenretter technisches Können mit medizinischer Expertise, da alle Mitglieder auch im Rettungsdienst aktiv sind.

Eine Gemeinschaftsaktion voller Engagement

Möglich wurde die Nikolaus-Landung dank der engen Zusammenarbeit von Klinikum Stuttgart, der Feuerwehr und der „Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.“. Die Nikolauskostüme stammen aus dem Fundus des Schauspielhauses Stuttgart, und die süßen Geschenke wurden wie jedes Jahr von der Rübezahl Schokoladen GmbH gespendet.

Für die Zuschauer ist die Aktion ein unvergessliches Erlebnis, für die Beteiligten ein echter Kraftakt. Doch die Mühe lohnt sich: Die leuchtenden Kinderaugen sind für die Höhenretter der schönste Lohn für ihren besonderen Einsatz.