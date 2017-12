Nikolaus-Geschenk in Bietigheim-Bissingen Auktionshaus spendet 10 000 Euro

Von pho 06. Dezember 2017 - 18:25 Uhr

Im Bild: Oberbürgermeister Jürgen Kessing, Joachim Schieder, Christoph Gärtner. Foto: privat

Eine großzügiges Nikolaus-Geschenk: Das Auktionshaus Christoph Gärtner spendet 10 000 Euro an die Theo-Lorch-Werkstätte in Bietigheim.

Bietigheim-Bissingen - Ein großzügiges Nikolaus-Geschenk: Christoph Gärtner, der Inhaber und Geschäftsführer des Auktionshauses Gärtner in Bietigheim-Bissingen, hat am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro überreicht. Die Spende ging an die benachbarte Theo-Lorch-Werkstätte, eine gemeinnützige GmbH, die Arbeits- und Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderung anbietet. Joachim Schieder, der pädagogische Leiter der Werkstätte, bedankte sich und kündigte an, die Spende im kommenden Jahr für ein Projekt verwenden zu wollen, das mit eigenen finanziellen Mitteln nicht zu realisieren wäre.