Nikolas Nartey bleibt langfristig beim VfB Stuttgart.

Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag mit Nikolas Nartey. Wir zeigen die Eckpunkte des neuen Kontrakts – und was hinter der Verlängerung mit dem Dänen steckt.















Der VfB Stuttgart bindet seinen Mittelfeldspieler Nikolas Nartey langfristig. Beim Club aus Cannstatt verlängert der 22-jährige Däne seinen ursprünglich bis 2023 datierten Kontrakt nun bis zum 30. Juni 2025. Das gab der schwäbische Traditionsverein an diesem Mittwoch bekannt.

Nartey, der im Sommer 2019 vom 1. FC Köln an den Neckar gewechselt und zwischenzeitlich an Hansa Rostock und den SV Sandhausen verliehen war, gilt als spielstarker Sechser. Mit der Verlängerung seines Vertrags sichert sich der VfB Stuttgart eine Alternative auf dieser wichtigen Position, falls Orel Mangala den Club in diesem Sommer verlassen sollte. Nach einer Knie-Operation befindet sich der gebürtige Kopenhagener derzeit im Aufbautraining – und absolvierte zu Wochenbeginn eine individuelle Laufeinheit mit Athletikcoach Martin Franz.

„Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey“, wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage zitiert. „Niko kam in der aktuellen Saison bis zu seiner Verletzung regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz und hat dabei sein großes Potenzial gezeigt. Als aktueller dänischer U21-Nationalspieler steht er auf dem Sprung in die dänische A-Nationalmannschaft. Wir sind davon überzeugt, dass er nach der Beendigung der Reha-Phase und mit dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison schnell an diese positive Entwicklung anknüpfen wird.“