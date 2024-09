Niko Kappel: Weltrekordler mit Silber, Bronze und Gold

Bei den Paralympics in Paris machte Kugelstoßer Niko Kappel sein Medaillen-Set komplett. Wo liegt Kappels Weltrekord, wie groß ist der 29-Jährige vom VfB Stuttgart, wie heißt seine Freundin? Mit wem trainiert der Welzheimer und wo engagiert er sich politisch?

Kugelstoß-Weltrekordler Niko Kappel vom VfB Stuttgart hat seine zweite Goldmedaille bei Paralympischen Sommerspielen verpasst. Der 1,41 Meter große Weltmeister aus Welzheim im Schwäbischen Wald musste sich am Montag, 2. September, im Finale von Paris in der Startklasse F41 der Kleinwüchsigen mit 13,74 Metern seinem usbekischen Rivalen und Tokio-Sieger Bobirjon Omonow (14,32) geschlagen geben und sich mit Silber begnügen.

Der 1995 in Schwäbisch Gmünd geborene Kappel war als Favorit ins Stade de France gekommen, nachdem er erst im Frühjahr den Weltmeistertitel gewonnen und anschließend seinen eigenen Weltrekord auf 15,07 Meter verbessert hatte. In der französischen Hauptstadt scheiterte Rio-Sieger Kappel, der von rund 80 Fans aus der Heimat angefeuert wurde, allerdings schon an der 14-Meter-Marke.

Kappel wirkte zunehmend frustriert, vor seinem letzten Gang in den Ring suchte er nochmal den Rat seines Trainers, dann verschwand er für wenige Minuten aus dem Innenraum. Doch es nützte nichts. Mit Silber holte Kappel am vierten Wettkampftag die erste deutsche Medaille in der Leichtathletik.

Niko Kappel und Yemisi Ogunleye

Omonow hatte Kappel bereits mit dem zweiten Versuch unter Druck gesetzt. Der zweimalige WM-Champion verbesserte mit seiner Goldweite auch den eigenen paralympischen Rekord um 26 Zentimeter. Kappel, der wöchentliches Stützpunkttraining mit Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye bestreitet, konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Nach Gold in Rio und Bronze in Tokio machte der 29-Jährige aber seinen Medaillensatz komplett.

Niko Kappel und Christiane Zimmermann

Männer dürfen in der Klasse T/F41 nicht größer als 145 cm sein, mit einer maximalen Armlänge von 66 cm. Dabei darf der Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge nicht höher sein als 200 cm. Niko Kappel war zeitweise mit dem 1,68 Meter großen Model Christiane Zimmermann liiert. Gefunkt hatte es bei Instagram, und später gab es auch einen gemeinsamen Auftritt bei der Sat.1-Spielshow „Mein Mann kann“ (MMK).

Sponsoren von Niko Kappel

R+V (Hauptsponsor)

Visa

Starzz

VR Bank Schwäbischer Wald

Bäcker Maurer

QMZ

Partner von Niko Kappel

VfB Stuttgart Leichtathletik

MHP

Jako

Audi Zentrum Stuttgart

Bundeswehr

BKK Scheufelen (Gesundheitspartner)

Kugelstoßen bei den Paralympics in Paris

Klasse T/F41 (Männer): Größe bis 1,45 Meter, max. Armlänge 66 cm, Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge nicht größer als 200 cm

Klasse T/F40 (Männer): Größe bis 1,30 Meter, max. Armlänge 59 cm, Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge max. 1,80 Meter

Klasse T/F41 (Frauen): Größe bis 1,37 Meter, mit einer maximalen Armlänge von 63 cm, Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge max. 190 cm

Klasse T/F40 (Frauen): Größe bis 125 cm, max. Armlänge 57 cm, Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge max. 1,73 Meter

Niko Kappel, CDU Welzheim, Gemeinderat

Im Juni 2024 wurde Niko Kappel übrigens für die CDU erneut in den Welzheimer Gemeinderat gewählt. Allerdings reichte es auch hier nicht ganz für Rang eins. Stimmenkönig wurde Philip Köngeter von den Piraten mit 5376 vor Kappel (4619). Von Beruf ist Niko Kappel Bankkaufmann. Dank Sponsoren wie einer Krankenversicherung und mittelständischen Unternehmen aus der Region kann er sich aber seit einigen Jahren professionell dem Sport widmen. (mit dpa-Agenturmaterial)