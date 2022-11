Grundschulanmeldung in Stuttgart Vater will Sohn in nähere Schule schicken – doch die Hürden sind hoch

Ein Vater regt sich darüber auf, dass sein Kind in eine 938 Meter entfernte Schule gehen soll, obwohl es auch eine in 501 Metern Entfernung gibt. In welchen Fällen können Eltern bei der Wahl der Grundschule mitreden?