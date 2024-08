Die Nike-Sneaker von Hand zu waschen, ist die schonendere Art. Die Waschmaschine dagegen spart Zeit und Arbeit. Allerdings kann das Schleudern in der Trommel die Schuhe auch beschädigen. Aus diesem Grund sollte man vorsichtig sein.

Die Waschmaschine kann die Nikes beschädigen

Bevor Sie Ihre Nike-Schuhe in die Waschmaschine werfen, sollten Sie sich im Klaren darüber sein, dass die Schläge gegen die Trommel in Kombination mit viel Wasser die Schuhe beschädigen können. Je nach Nike-Sorte ist es möglich, dass sich Klebstoffe lösen, Risse bilden, Teile ablösen oder andere Beschädigungen auftreten.

Die Risiken lassen sich zwar minimieren, aber nicht ausschließen. Es lässt sich im Vorfeld nie sagen, wie ein gewisser Schuh auf die Behandlung in der Waschmaschine reagieren wird. Wollen Sie das Risiko eingehen, können Sie einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, um den Waschgang so schonend wie möglich zu gestalten.

Tipps, um die Nikes in der Waschmaschine zu reinigen

Wollen Sie die Nikes tatsächlich in der Waschmaschine waschen, beachten Sie die folgenden Tipps:

Um die Nike-Schuhe beim Waschen zu schonen, sollten Sie einen Schon- oder Feinwaschgang mit niedriger Schleuderzahl und Wassertemperatur verwenden. Falls Ihre Waschmaschine nicht über so ein Programm verfügt, stellen Sie per Hand eine niedrige Schleuderzahl und Kaltwasserwäsche ein.

Waschen Sie die Nike-Sneaker zusammen mit ein paar alten Handtüchern, um die Schläge gegen die Trommel abzufedern. Je weniger die Schuhe abbekommen, desto geringer ist das Risiko für Beschädigungen.

Trocknen Sie die Nikes nach dem Waschen auf keinen Fall im Trockner. Stellen Sie sie am besten in die Sonne und stopfen Sie sie mit Papiertüchern aus. Wechseln Sie die Tücher regelmäßig aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

Welches Waschmittel sollte man verwenden?

Im Normalfall benötigen Sie kein besonderes Waschmittel für die Nikes. Vollwaschmittel enthalten jedoch meist Bleichmittel, die bunte und schwarze Schuhe ausbleichen können. Darauf sollten Sie Acht geben, wenn Sie die Farbe der Schuhe erhalten wollen.

Was ist mit den Schnürsenkeln?

Oft wird empfohlen, die Schnürsenkel beim Waschen zu entfernen. Das ist aber nicht zwingend nötig. Allerdings können sich die Schnürsenkel beim Waschen festziehen, wodurch man die Schuhe nach dem Trocknen wieder lockern muss. Außerdem könnten sich die Bändel in der Waschmaschine verfangen oder verknoten. Um das zu verhindern, können Sie die Schnürsenkel entfernen und gesondert in einem Wäschesack mit Reißverschluss mitwaschen.

Kann man Nikes aus Leder in der Waschmaschine waschen?

Während die Hersteller in der Regel davon abraten, Lederschuhe in der Waschmaschine zu waschen, zeigen Erfahrungsberichte auf YouTube, dass es grundsätzlich möglich ist. Im Endeffekt liegt es in Ihrem eigenen Ermessen, ob Sie das Risiko eingehen wollen. Alternativ können Sie Ihre Nikes aus Leder natürlich auch von Hand mit Wasser und Seife waschen. Wie das funktioniert, können Sie zum Beispiel in diesem Video sehen:

Sollten Sie sich dennoch für die Waschmaschine entscheiden, achten Sie zumindest darauf, die oben genannten Tipps einzuhalten.

Kann man mehrere Paar Schuhe zusammen waschen?

Je nach Größe der Waschmaschine können Sie natürlich mehrere Paar Nike-Schuhe gemeinsam waschen. Allerdings sollten Sie gerade dann Handtücher als Puffer mit in die Waschmaschine geben. Denn mehr Schuhe bedeuten mehr Kollisionen.