Mit den ersten schönen Tagen wächst bei vielen die Lust auf Bewegung im Freien. Wer jetzt mit dem Laufen anfangen will, braucht keine Hightech-Ausrüstung. Einige Helfer können den Einstieg aber angenehmer machen - etwa dann, wenn Kopfhörer ständig verrutschen oder das Handy in der Tasche stört.
Mit den ersten warmen Tagen zieht es viele wieder nach draußen. Die Laufschuhe stehen oft längst im Schrank, schwieriger ist eher die Frage, was rund ums Training wirklich nützlich ist - und was am Ende doch nur zusätzlicher Ballast bleibt. Gerade beim Wiedereinstieg zeigt sich schnell, wo kleine Helfer tatsächlich etwas bringen: wenn Musik motivieren soll, Schlüssel und Smartphone verstaut werden müssen oder nach der Runde die Beine schwer werden.