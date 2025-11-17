Nightjet Berlin-Paris: Warum Nachtzüge ausgebremst werden

Der klimaschonende Hotelbetrieb auf Schienen ist ohne Hilfen kaum finanzierbar. Doch kaum ein Land ist dazu bereit. Eine Ausnahme bildet die Schweiz.
Gute Nachricht für Nachtzug-Fans: Das Start-up European Sleeper will den ÖBB-Nightjet Berlin-Paris, der im Dezember schon wieder eingestellt werden soll, durch ein eigenes Angebot ersetzen. Ab März 2026 sollen die beiden Hauptstädte mit Schlaf-, Liege- und Sitzwagen dreimal pro Woche verbunden werden, kündigte das niederländische Unternehmen an. Tickets sollen ab Dezember buchbar sein, allerdings wirbt das genossenschaftlich organisierte Unternehmen noch um weitere Unterstützer und Nachtzug-Fans, die Anteile erwerben sollen.