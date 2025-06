Nighties: Das kann die neue Comedy-Serie von ZDFneo

Chaos, skurrile Gäste und eine Hotelcrew, die versucht, alles in den Griff zu bekommen: Die neue ZDFneo-Comedy-Serie "Nighties" erzählt von wilden Nachtschichten in einem Münchner Hotel. Das erwartet die Zuschauer.

Mit "Nighties" präsentiert ZDFneo ab 27. Juni eine neue Serie seiner Neoriginal-Reihe im ZDF-Streamingangebot. Am 1. Juli folgt die wöchentliche Ausstrahlung um 21:45 Uhr in Doppelfolgen auf ZDFneo. Die achtteilige Workplace-Comedy führt an den Prinzenhof im Münchner Bahnhofsviertel und begleitet eine Hotelcrew durch chaotische Nachtschichten mit teils skurrilen Begegnungen.

Darum geht es in "Nighties"

Das Team um Hotelchefin Millie Prinz (Tamara Romera Ginés, 30) hält den Betrieb des Prinzenhofs, der seinen Glanz schon lange verloren hat, mühsam am Laufen. In jeder der rund 25 Minuten langen Folgen werden die Geschehnisse einer Nachtschicht erzählt, in der die Hotelcrew mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird - sei es der Besuch eines mutmaßlichen Hollywoodstars, eine mögliche Bettwanzeninvasion oder unerwartet anspruchsvolle Gäste. Da sich der Prinzenhof in München befindet, dürfen alkoholisierte Wiesn-Zombies auf Starkbier natürlich auch nicht fehlen.

Headautorin Melina Natale war es wichtig, "für diesen Staff vielfältige Frauenfiguren zu erschaffen, die alle auf ihre Weise 'Type B' sind", wie sie in einem Statement erläutert. So versteht Natale ihre Hauptfigur Millie als "Leading Loser Lady", die den Prinzenhof mit sehr viel Herz und kaum wirtschaftlichem Ehrgeiz betreibt. Die Hotelcrew besteht aus weiteren weiblichen Führungspersönlichkeiten, die in diese Beschreibung ebenfalls passen, wie Security-Chefin Adriana (Stella Goritzki) und Küchenchefin Franca (Mariananda Schempp).

Bekannte Gesichter aus "Türkisch für Anfänger" und "Maxton Hall"

Das wohl bekannteste Gesicht der Hotelcrew ist Charles, der von "Türkisch für Anfänger"-Star Adnan Maral (56) gespielt wird. In dem Setting der heruntergekommenen Absteige im Bahnhofsviertel wirkt der vornehme Concierge, der seiner schillernden Karriere hinterhertrauert, als er noch in luxuriösen Fünf-Sterne-Häusern die High-Society bediente, oft ziemlich deplatziert. "Eigentlich wäre er einer der besten Concierges und nur für die nobelsten Hotels geeignet, wäre da nicht das große, blöde Missgeschick passiert", verrät Maral über seine Rolle. Auch hinter dem naiven, aber liebenswerten Barkeeper Rafael verbirgt sich kein Unbekannter: Darsteller Ben Felipe (27) war zuletzt in Nebenrollen unter anderem in dem Kinofilm "Chantal im Märchenland" und in der Erfolgsserie "Maxton Hall" zu sehen.

Abgesehen von den teils extravaganten Charakteren bietet "Nighties" seichte und kurzweilige Unterhaltung, die kaum Überraschungen parat hält. Die Serie setzt immer wieder auf vertauschte Rollenbilder, ohne jedoch den Zeigefinger zu erheben. Die Figuren bleiben nichtsdestotrotz oberflächlich. Schon allein deshalb, da sich die Handlung einzig auf den Prinzenhof und die Nachtschicht beschränkt, reicht es nicht für Tiefe. Das liebenswerte Ensemble kann dennoch den ein oder anderen Schmunzler und vielleicht auch Lacher entlocken.